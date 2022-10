Gallery. Coin rinnova il look dello store di Mestre

Nuova immagine per il punto di vendita Coin di Mestre (Ve) situato al Centro Le Barche, soggetto a un importante lavoro di restyling

Cambia immagine lo storico negozio Coin (3.526 mq), situato all’interno del Centro Le Barche di Mestre, in Piazza XXVII Ottobre. Tra conferme e novità, il punto di vendita propone un ambiente moderno e svariati servizi pensati per migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori. I lavori hanno interessato piano terra, primo e secondo piano, e si inseriscono all’interno di un più ampio piano strategico di rilancio del Centro.

Lo store Coin di Mestre

Al piano terra è presente il Lifestyle Hub, l’area dedicata a innovazione ed esperienzialità lanciata da Coin nel 2021, presente negli store di Milano V Giornate, Catania, Napoli, Rimini, Roma Cola di Rienzo, Como e Bologna. L'offerta di questo spazio comprende l’elettronica di consumo di fascia premium, l'automotive, grazie al corner di Motorclass, la Concessionaria Audi per la Provincia di Venezia; fino al mondo travel, con i servizi di Suite Travel, l'agenzia viaggi digitale, ma anche al beauty e al petfood. In questo store debutta il primo Wellness Bar Collesi, un format che unisce e valorizza i principali prodotti del brand con una proposta di birre e distillati artigianali, prodotti cosmetici sostenibili e made in Italy, esposti in un'area dove potersi prendere cura di sé, accompagnati da caffetteria e drink premium. In area profumeria c'è il Beauty Innovation con la beauty room, dove potersi lasciare guidare nelle proprie scelte da consulenti di bellezza ed esperti.

Anche in questo store, Coin propone Coin Season, concept multicategory pensato per valorizzare i prodotti più accattivanti, nei momenti stagionali più significativi. Si partirà con l’offerta cosy autumn, per poi cambiare assortimento negli ultimi mesi dell’anno, con l’arrivo delle proposte natalizie. Il secondo piano sarà invece dedicato al mondo bambini e all’home decoration, con le tante proposte di Coincasa.