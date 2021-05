Dall’aceto all’acidulato, novità in casa Mengazzoli

Non solo aceto, qualcosa di più (prezioso e delicato): l’acidulato. Ecco la novità 2021 di Acetificio Mengazzoli, che prende il nome di WO’T, World Of Taste, una linea che comprende sei referenze: Acidulato di Riso, di Miele, di Ananas, di Banana, di Malto, di Dattero, indicate per un target che ama la cucina, la sperimentazione, i gusti della tradizione italiana e di quella internazionale.

Globale, con sfumature fusion

WO’T è nata, come progetto, durante il periodo pandemico, per poi giungere alla fine del suo percorso di costruzione e messa a punto in concomitanza con la ripresa del Paese. Quattro gli spunti che hanno condotto alla sua realizzazione: “Creare qualcosa di ‘globale’ -spiega Cesare Mengazzoli, managing director di Mengazzoli- con sfumature fusion, facendo leva però sull’esperienza e la tradizione della nostra famiglia; creare qualcosa che intercettasse un trend in crescita nel mercato alimentare non solo italiano, quello dei condimenti e degli insaporitori. Ideare qualcosa che ci consentisse di raggiungere fasce di consumatori giovani, che amano sperimentare nuovi gusti e arricchire tutti i piatti più moderni con sapori esotici nella sostanza, ma italiani nella forma”.

Ultimo focus, quello estetico. “Abbiamo dato vita a un prodotto bello, particolare, capace di catturare l’attenzione a scaffale: il logo, i colori che richiamano le tradizioni di Paesi lontani, il gioco di geometrie concentriche, infatti, si discostano da tutto ciò che si trova oggi sugli scaffali della categoria”.

Versatilità a scaffale

Il lancio della linea è accompagnato dal pay-off “WO’T le 6 sfumature del gusto” ed è accompagnato da una campagna Social. Per quanto riguarda gli altri media, investimenti sono previsti sulla stampa trade, per: “Comunicare ai buyer che WO’T può dare molte soddisfazioni a livello di margini, se posizionato anche su più scaffali allo scopo di stimolare la fantasia del consumatore mentre acquista carne, verdure, pesce…”. Da poco è anche on line il sito dedicato alla linea, che mira a creare un “ambiente WO’T” coinvolgendo anche foodblogger e influencer.

Il progetto creativo in Acetaia

“Prima di nascere, le idee percorrono i sentieri più impensati, poi dall’idea al prodotto normalmente trascorre del tempo. Un tempo che si potrebbe definire -spiega Mengazzoli- creativo, proficuo, in generale molto interessante, e così è stato anche per WO’T. Del resto, nel recente passato altri nostri prodotti innovativi, come per esempio il ‘Parpaccio’, la linea Aria, la linea Bio, sono stati lanciati con successo consentendoci di partecipare a prestigiosi premi e vincerne alcuni. Dedichiamo molto tempo a osservare e ‘ascoltare’ il mercato, attività che funge da stimolo continuo a creare innovazione e sviluppo, sia in termini di proposte e ricerca di prodotti particolari, sia nello sviluppo della comunicazione con il consumatore”. L’Acetificio, attivo dagli anni Sessanta, produce oggi aceti di vino, di mele e Aceto balsamico di Modena Igp, passando dalle creme, dal Bio e Biodinamico, per arrivare all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop.