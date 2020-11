Dantesco F1: quando un ciliegino è poesia

Le coltivazioni del ciliegino nelle serre della fascia della Sicilia sud-orientale nei cicli primaverili-estivi con trapianti da aprile a luglio vanno incontro ad un periodo di forti stress climatici ed a difficili congiunture di mercato.

Il ciliegino DANTESCO F1, nato dalla ricerca Hazera e sviluppato e commercializzato da Vilmorin, si sta dimostrando completamente adatto ad ambedue le criticità del periodo suddetto, mostrando dei caratteri peculiari, che ne rappresentano i pregi varietali e commerciali tipiche di questa varietà. DANTESCO F1, infatti, ha una pianta che si adatta perfettamente al periodo considerato, producendo grappoli con frutti di alta qualità, senza risentire degli stress climatici legati alla combinazione di caldo ed alta umidità, tipica dei mesi da maggio a settembre in Sicilia.

DANTESCO F1 deve poi il suo successo soprattutto ai pregi merceologici che stanno appagando completamente la filiera commerciale, la G.D.O., i mercati alla produzione ed i mercati al consumo. Non bastano infatti i requisiti agronomici a decretare il successo di una varietà. Occorrono anche e soprattutto, i pregi commerciali. DANTESCO F1 a tal proposito, ne ha di ragguardevoli e, per certi versi, unici combinando infatti insieme la lunga conservazione (long shelf life) e la qualità. DANTESCO F1 infatti presenta consistenza, assenza di cracking, assenza di dry skin (raggrinzimento) dei frutti e, nello stesso tempo, ottimo colore rosso ed assenza di aloni gialli nelle bacche, eleganza del grappolo e rachide robusto. Tutti caratteri questi, che si mantengono tali per un lungo periodo dopo la raccolta.

I commercianti siciliani che hanno commercializzato DANTESCO F1 sulla G.D.O. nazionale ed estera, anche dopo 4-5 giorni di viaggio della merce attraverso l’Europa, ricevono attestazioni di approvazione circa la qualità e l’integrità del prodotto, che si sono tradotti in quotazioni del prezzo superiori a quelli di altre varietà di ciliegino in commercio.

Un vero successo commerciale quindi per DANTESCO F1, che si colloca tra le varietà leader di mercato permettendo alla filiera della produzione in serra siciliana di guardare con ottimismo al futuro.

