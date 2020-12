Dario Mancini, Waze: “La prossimità sarà il vero driver di crescita per il 2021 nella GDO”

Il periodo natalizio è molto importante per le grandi catene di distribuzione e le restrizioni di dicembre, insieme al distanziamento sociale, limiteranno le visite nei negozi, ma i consumatori non li eviteranno del tutto. Le persone concentreranno lo shopping in un numero minore di viaggi più mirati, scegliendo sempre di più le opzioni “Click&Collect” e "Drive-through". Questa tendenza continuerà anche dopo il periodo natalizio e in particolare, dal 1° febbraio al 7 aprile 2020, le ricerche per il "Drive-through" sono aumentate del 274% e le richieste di "Click&Collect" sono 43 volte superiori in tutto il mondo.

Grazie alle Location Personalities di Waze è possibile indicare quali punti vendita offrono la possibilità di “Drive through” o “Click&Collect”, inserirli sulla mappa, renderli visibili attraverso i formati pin, ricerca o takeover, aggiungere diverse call to action e renderli rintracciabili attraverso la barra di ricerca.

Dario Mancini, Regional Manager Italy & EMEA Emerging Markets di Waze afferma “La paura dell'esposizione al virus ha trasformato l’auto privata in un’estensione sicura della casa. I consumatori in viaggio in auto rappresentano quindi un'opportunità essenziale - e in gran parte non sfruttata - per le grandi insegne, i cui messaggi mirati possono influenzare il comportamento degli acquirenti nel momento in cui sono maggiormente pronti ad agire. Le strategie dei marchi dovrebbero focalizzarsi su “Click&Collect” e “Drive-through” non solo per lo shopping natalizio, bensì per tutto il 2021. Per questo motivo abbiamo creato le Location Personalities, una soluzione semplice per mettere in evidenza queste opzioni di acquisto che ad oggi hanno evidenziato un aumento del 35% del tasso di engagement verso i clienti”.

https://www.waze.com/it