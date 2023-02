De Angelis innova sui nuovi trend di mercato

De Angelis Food ha presentato alla fiera Marca 2023 due novità di prodotto: Wokit e C'è Pronto

De Angelis Food, il Gruppo nato dal pastificio De Angelis, fondato nel 1983 a Villafranca (VR), ha presentato alla fiera Marca 2023 due novità di prodotto che vogliono soddisfare i trend del momento senza perdere di vista l’artigianalità tipica dell’azienda che punta alla non standardizzazione della propria offerta.

Wokit è la referenza che richiama l’Asia: il wok è la padella in cui si cuociono i piatti etnici, It, invece, è l’Italia. Il claim è Il cuore dell’oriente in un boccone e la grafica riporta una donna giapponese che tra i capelli porta le bacchette utilizzate per mangiare. La tradizione culinaria del Giappone e la qualità delle materie prime De Angelis.

Con un mercato in costante evoluzione e uno stile di vita sempre più proiettato al fuori casa De Angelis ha deciso di andare incontro alle esigenze di un consumatore nuovo sempre in fermento, ma che ama mangiare sano. Nasce così C’è Pronto, un contenitore monoporzione con 170 grammi di pasta, 100 grammi di condimento e 5 grammi di formaggio grattugiato, confezionati separatamente. L’unica operazione da fare è saldare C’è Pronto nel microonde.

