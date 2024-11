De Santis, la panineria punto di riferimento per i milanesi da 60 anni, inaugura un nuovo locale all'interno del Mercato Metropolitano di Mayfair

De Santis, la panineria punto di riferimento per i milanesi da 60 anni, celebra un doppio traguardo: 60 anni di storia e il debutto internazionale, in una città che è anche una delle capitali del food internazionale, Londra. Inaugura, infatti, un nuovo locale, all'interno del Mercato Metropolitano di Mayfair (St. Mark's Church, North Audley Street). Nata nel 1964, De Santis è considerata un emblema di qualità, tradizione e innovazione. La sua storia è strettamente legata a quella del capoluogo lombardo. Negli anni, l'insegna ha conquistato il cuore dei milanesi con creazioni come il Derby, dedicato alla storica rivalità calcistica, il Blues che evoca gli anni d'oro della musica italiana, e il Ronny, un omaggio al campione di calcio Ronaldo. De Santis ha in Italia quattro insegne milanesi, tra le quali lo storico locale in Corso Magenta 9 e quello recentemente ampliato e rinnovato all’ultimo piano di Rinascente Milano Piazza Duomo, una presenza all’interno di Mediaset a Cologno Monzese e un'insegna romana in via del Tritone 61, anche qui all’interno di Rinascente.

Il nuovo locale londinese, caratterizzato da un design contemporaneo e raffinato, si inserisce nel panorama culinario della capitale inglese, dove De Santis si propone come ambasciatore del gusto italiano nel mondo. “Siamo entusiasti di aprire a Londra con un partner importante quale Mercato Metropolitano, con il quale condividiamo valori come la passione per il buon cibo e la ricerca della qualità e della genuinità degli ingredienti -commenta Alberto Corte, presidente e amministratore delegato di De Santis-. Il nostro obiettivo è offrire un'esperienza culinaria autentica e contribuire ad esportare l’italianità nel mondo”.

“Siamo lieti di entrare a far parte della famiglia di Mercato Metropolitano per la nostra sede londinese di punta; con la nostra comune eredità milanese e il nostro approccio tradizionale, ci sembra una partnership perfetta” aggiunge Michael Weber, direttore di De Santis International.

Per celebrare il sessantesimo dalla nascita e l'apertura a Londra, De Santis ha organizzato una serie di iniziative esclusive. In Italia, l’evento privato a Milano all’ultimo piano di Rinascente, in occasione del recente rinnovo e ampliamento del locale stesso, vede la partnership di Castello di Cigognola, azienda vitivinicola dell’Oltrepò Pavese la cui anima è il Pinot Nero.