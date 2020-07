Decathlon e Carrefour: via alla partnership

Partirà da alcuni punti di vendita dislocati a Milano il progetto che vede fianco a fianco le insegne Decathlon e Carrefour. All’interno di 3 strutture Carrefour Express e 4 Carrefour Market saranno esposti, in spazi brandizzati Decathlon, prodotti di alimentazione sportiva e accessori per lo sport.

L'obiettivo è di creare un’offerta unica e distintiva per tutti i propri clienti, sia di Carrefour sia di Decathlon, con una specifica attenzione al benessere, inteso come alimentazione corretta e come attività fisica, che si coniuga a un servizio di prossimità.

“Grazie a questa importante partnership con Decathlon, desideriamo soddisfare le esigenze di acquisto di alimenti e accessori per i clienti più sportivi, interpretando, in modo innovativo per un player della grande distribuzione, il trend in crescita dell’attenzione al benessere, al fitness ed alla vita all’aria aperta -commenta Roberto Simonetto, direttore commerciale di Carrefour Italia-. Allo stesso tempo, confermiamo l’impegno che da anni Carrefour sta portando avanti, ovvero garantire ai nostri clienti un maggiore livello di servizio, grazie allo sviluppo di un’offerta disponibile nei punti di vendita di prossimità che, oggi più che mai, dopo l’esperienza Covid19, si sono dimostrati essere un format molto apprezzato”.

Paolo Andrea Piccu, direttore commerciale Decathlon Italia, aggiunge: “Attraverso questa collaborazione, Decathlon propone un nuovo servizio di prossimità ai propri clienti e sperimenta nuovi approcci commerciali per sviluppare la mission aziendale aumentando i punti di contatto con gli sportivi. Durante il periodo di quarantena, non abbiamo mai smesso di essere vicini agli sportivi, attivandoci con la social campaign #sportacasa, tutorial e allenamenti in diretta Facebook o l'app gratuita Decathlon Coach”.