Decathlon: le ultime attività e le aperture

Si espande la rete dell'insegna sul territorio italiano. Decathlon realizza due strutture, una a Milano su una superficie di 1.400 mq e con un team di lavoro formato da 30 collaboratori, la seconda sarà aperta nei prossimi giorni a San Salvo (Ch) sviluppata su uno spazio di 1.500 mq con 12 collaboratori.

Riprende dunque a ritmo serrato l'attività dell'insegna che durante la fase di lockdown ha attivato numerose iniziative per continuare ad affiancare i consumatori condividendo con loro momenti specifici. La la social campaign #sportacasa ha visto impegnati i collaboratori sportivi in sedute di home fitness erogate dalle pagine social dei punti di vendita. È stata diffusa l'app gratuita per praticare sport con l’ausilio di tutorial su vari discipline sportive. Sono inoltre stati attivati servizi di compra-vendita di biciclette usate, attraverso il Trocathlon, insieme a un servizio DecaDrive, per il prelievo in negozio di ordini, senza scendere dalla propria auto e in linea con le norme di sicurezza anticontagio. Infine è stato donato materiale utile ai territori, in situazione di emergenza.