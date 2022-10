Decathlon testa Nolhtaced per promuovere il riciclo

Nuova attività di marketing per Decathlon che modifica temporaneamente l'insegna di tre store in Belgio per promuovere il servizio di riciclo

Nolhtaced è Decathlon scritto al contrario. Non è una nuova insegna ma una strategia di marketing che modificherà il nome della catena per il mese di ottobre in tre negozi attivi in Belgio. Alla base di questa operazione c'è l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori verso il concetto di sostenibilità e, al tempo stesso, di promuovere il servizio di riciclo. In una nota l'insegna sottolinea: “L’obiettivo è quello di riutilizzare il più possibile le attrezzature, per ridurre l’impatto sul nostro ambiente ed evitare sprechi. La gamma di prodotti usati Decathlon consentirà anche ai consumatori meno fortunati di acquistare attrezzature sportive di qualità a un prezzo inferiore”.

Il servizio attivato in Belgio

Oggi, la sostenibilità è sempre più centrale nelle attività dei retailer che adottano soluzioni nel rispetto dell'ambiente. L'iniziativa sviluppata in Belgio rientra in questo ambito e prevede la possibilità per i clienti di vendere all'insegna prodotti second hand di qualsiasi marchio, ad esclusione di indumenti underwear, calze, costumi da bagno e caschi, invertendo di fatto i ruoli fino ad oggi ormai consueti. Per questo motivo, per tutto il mese di ottobre il nome sul sito web, sui social e negli store belga di Namur, Ghent e Evere, sarà sostituito con Nolhtaced per sottolineare una visione opposta a quella a cui siamo abituati. Una volta acquistati i capi dai consumatori, Decathlon li rimette in vendita nei propri store come articoli di seconda mano. Nel caso di referenze non riparabili, Decathlon provvederà al loro smaltimento nelle apposite strutture. Per ogni prodotto acquistato l’azienda rilascia un buono spesa valido per due anni.

Nella fase di test sono stati raccolti oltre 26.000 articoli, a testimonianza della bontà e dell'efficacia del progetto, in cambio di un valore totale dei buoni di 593.220 euro.