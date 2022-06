Decathlon sperimenta il format stagionale

Nuove soluzioni di acquisto in contesti urbani non ancora esplorati. Decathlon testa a Jesolo (Ve) il punto di vendita stagionale

L'insegna diversifica la sua offerta proponendo nuovi format per ampliare il target di riferimento ed intercettare le rinnovate esigenze di acquisto. Negli ultimi anni Decathlon ha testato il format di prossimità proponendo negozi nei centri urbani, come raccontato in questo articolo. Oggi evolve questo concetto e sperimenta il punto di vendita stagionale e di prossimità. Rientra in questo ambito il negozio inaugurato a Jesolo (Ve) che rimarrà aperto fino al 18 settembre, situato a pochi metri da Piazza Mazzini, a soli 23 km dal negozio di San Donà di Piave. “Siamo fortemente motivati all’idea di poter offrire ai nostri abituali clienti un punto d’appoggio a circa 300 mq dal mare ed essere così vicini a quanti potranno approfittarne per rendere la loro vacanza più sportiva -afferma Steven Bettio, store Leader di Jesolo e San Donà di Piave-. Chiuderemo la nostra esperienza nel punto di vendita di Jesolo con la partecipazione al World Clean Up Day, una giornata di eventi eco-responsabili per la protezione del nostro #terrenodigioco il 18 settembre”.

Offerta e servizi

Lo store si sviluppa su un'area di 330 mq e svilupperà un’offerta rivolta ad un target di clientela turistico con un assortimento incentrato su sport acquatici, campeggio, ma anche running e abbigliamento per lo sport, skateboard, biciclette, alimentazione sportiva. Il temporary store Decathlon propone un layout completamente rivisitato rispetto allo standard, volto ad offrire un’esperienza di acquisto più rapida, snella ed efficiente. Più ampia la disponibilità di servizi che in questo store comprende noleggio su kayak, sub, biciclette. Nei pop-up store dell'insegna sarà disponibile l’intera gamma delle 80 discipline sportive, offerta anche tramite il canale online, con modalità di acquisto che permettono la consegna a domicilio oppure le forme ibride come l’acquisto online e il ritiro in negozio.

Lo sviluppo di questo format

Questo concept è pensato come progetto pilota, che potrà essere applicato anche su altri punti di vendita. Già in programma una seconda apertura al Lido di Ostia, connesso al vicino negozio di Fiumicino (Rm). Grazie ad un servizio logistico ottimizzato, lo store offrirà il servizio Clicca&ritira, garantendo la consegna in giornata (per ordini al mattino) dell’intero catalogo Decathlon. L'obiettivo dell'azienda è di raggiungere con questa formula stagionale almeno 30/40 centri Decathlon in altre città. “Puntiamo su un’offerta tematica, che riteniamo possa soddisfare la maggior parte delle richieste degli sportivi che si rivolgeranno a noi, ma siamo pronti a consegnare i materiali ingombranti su ordinazione ed offrire il servizio rent su kayak e sup” afferma Luca Straito, store leader di Ostia e di Fiumicino.