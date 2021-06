Luci Led digitali e connesse per decorare gli store e la casa

La luce decora e rivela, è in grado di rendere uniche le superfici sui si posa e basta pensare al periodo natalizio per capire quanta importanza rivesta nei due oggetti iconici: l'albero di Natale o il presepe. Nel retail il lighting design è un ambito sempre più importante legato alla customer experience nel punto di vendita fisico, un ambito su cui intervenire per rendere più sostenibili dal punto di vista energetico gli store. Ma anche le facciate dei negozi possono essere esaltate dalla luce, come si può vedere nell'immagine di apertura della facciata della Rinascente realizzata da Twinky, che proprio dalle luci natalizie smart, in ambito domestico, ha iniziato la sua ascesa.

Le luci smart di Twinkly per il mondo professionale

Twinkly è un'azienda italiana fondata nel 2016 e in rapida crescita, ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 15,5 milioni di euro e punta al raddoppio nel 2021. Ha sede a Milano e commercializza le sue luci in oltre 40 Paesi. Nel 2019 ha lanciato, per il mondo business, Twinkly Pro, una linea di prodotti dedicata al mondo B2B (retail, centri commerciali, singoli negozi e hotel) e al segmento professionale (fiere, installatori, eventi, installazioni cittadine).

L'ecosistema Twinkly comprende Led a 16 milioni di colori e spettro di bianchi, un controller Wi-Fi & Bluetooth e un'App attraverso cui gli utenti possono creare animazioni ed effetti di luce. Questo è reso possibile da una tecnologia brevettata di mappatura 3-D. Uno speciale algoritmo di Computer Vision rileva l’esatta posizione di ogni luce nello spazio permettendo una completa personalizzazione delle proprie decorazioni.

Le novità di Twinkly nel mondo consumer

L'home decor è un segmento particolarmente importante per Twinkly che ha recentemente presentato due nuove linee di prodotto consumer come Twinkly Line, striscia adesiva e magnetica di luci Led e Twinkly Flex, decorazione tubolare flessibile Led che può essere foggiato in diverse forme.

Lo scorso aprile Twinkly ha vinto il German Innovation Award 2021 nella categoria Lighting Solution, appartenente alla sezione “Excellence in Business to Consumer", grazie alla sua treccia Led decorativa controllata da app.