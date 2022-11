Deliveroo Hop è un servizio specializzato nella consegna ultrarapida. In collaborazione con Carrefour ha aperto anche il suo primo negozio fisico, accessibile anche da app e totem

Deliveroo Hop arriva a Roma con Carrefour. Con una novità: in collaborazione con Carrefour Italia, Deliveroo ha aperto il suo primo negozio fisico a Roma accessibile al pubblico, dove sarà possibile fare la spesa ordinando attraverso totem digitali. Deliveroo Hop è un servizio specializzato nella consegna ultrarapida: nel caso di Carrefour offre ai consumatori circa 2.000 prodotti in pochi minuti. L’ultima apertura, in ordine di tempo, è proprio quella della Capitale, dove i consumatori ordinano attraverso l’App per la consegna a casa o per il ritiro nel punto di vendita, il nuovo negozio Carrefour by Deliveroo Hop di Roma, in via La Spezia 139, il primo in città accessibile al pubblico, con i consumatori che possono selezionare e ordinare i prodotti attraverso totem digitali disponibili all'entrata.

Il raggio d'azione di Hop per quartiere

L’esperienza per i consumatori è diversa rispetto a un supermercato tradizionale: l’accesso agli scaffali, infatti, è riservato esclusivamente al personale Deliveroo Hop, che provvederà a prelevare i prodotti ordinati, imbustarli e consegnare la spesa clienti che hanno ordinato attraverso i totem o, nel caso di un ordine via App, ai rider che provvederanno alla consegna a domicilio. Aperto dalle ore 10 alle 22, il negozio offre ai consumatori già 1.200 prodotti, tra cui quelli a marchio Carrefour come Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e Carrefour Bio. Le consegne ultrarapide, per coloro che usufruiranno del servizio ordinando attraverso la App, avvengono in pochi minuti e raggiungono un’ampia parte della città di Roma, in particolare il quartiere Appio-Latino, da San Giovanni a Re di Roma, fino a Pontelungo e Furio Camillo, ma anche i quartieri Tuscolano, Pigneto, Esquilino e San Lorenzo. Da dicembre è prevista l’estensione delle aree di consegna che raggiungerà anche il centro storico, i quartieri Monti, Nomentano, Trieste, Piazza Bologna, Tiburtino, Collatino, Prenestino, Quadraro, Garbatella, San Saba, Testaccio, Ripa e Trastevere.

Il servizio Deliveroo per la consegna ultrarapida di generi alimentari si affianca a quello già esistente di consegna della spesa, in circa 30 minuti, che può contare oggi in tutta Italia su circa 2.000 tra supermercati, negozi indipendenti e botteghe artigianali. Circa 200 di questi sono supermercati Carrefour. E con l’espansione, il servizio diventa un’abitudine ormai consolidata tra i consumatori. Secondo una ricerca realizzata da Swg sugli utenti di Deliveroo, circa il 60% di essi ritiene che la consegna della spesa a domicilio registrerà “una crescita sorprendente", e per il 52% “diventerà un bisogno per le persone”.

“Siamo lieti di estendere il servizio di Deliveroo Hop a Roma in collaborazione con Carrefour Italia -commenta Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy-. Roma è una città chiave per Deliveroo, la seconda tra le città italiane in cui abbiamo attivato il nostro servizio. L’apertura di questo nuovo store dimostra l’attenzione e la volontà di continuare a investire a Roma e nel mercato italiano, facendo leva su una profonda integrazione tra la tecnologia di nuova generazione di Deliveroo per la gestione della spesa e gli asset tecnologici dell’azienda, e l’esperienza internazionale di Carrefour nella grande distribuzione”.

“Siamo felici di ampliare servizi innovativi come quello di Deliveroo Hop anche a Roma. Come Carrefour Italia, puntiamo a diventare una Digital Retail Company entro il 2026, investendo sempre più in servizi digitali e in innovazione per rispondere in maniera competitiva alle nuove tendenze di consumo -aggiunge Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia-. Il cliente è al centro della nostra strategia e delle nostre azioni, e l’apertura del nuovo store interamente digitalizzato rappresenta un’importante novità nel mercato italiano, che incontra necessità di spesa immediate, accessibili e flessibili”.