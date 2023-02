Deliveroo: quasi 40 mln di italiani possono usufruire del servizio

Deliveroo copre oltre 1.500 località in tutta Italia; previsto il presidio di 33 nuovi centri tra Lombardia, Puglia, Veneto, Marche e Friuli Venezia-Giulia

Deliveroo è a un passo dall’obiettivo dei 40 milioni di italiani coperti dal servizio. Sono, infatti, 38,5 milioni per persone che possono usufruire del servizio di consegna a domicilio in oltre 1.500 località tra città e piccoli centri. Aumenta anche il paniere dei ristoranti attivi in-app che hanno raggiunto quota 22.000. Per quanto riguarda gli store per la spesa a domicilio, Deliveroo offre il servizio con 2.000 retailer tra supermercati, negozi indipendenti, botteghe, gelaterie, pastifici, enoteche, insomma su Deliveroo si trova davvero un’offerta particolarmente ampia. Tra gli attori della gdo che sfruttano il servizio ricordiamo Carrefour Italia, Conad, Crai, Esselunga e Fresco Market.

E oltre alle catene e agli indipendenti, dal 2022 Deliveroo offre anche Deliveroo Hop a Milano e Roma in collaborazione con Carrefour Italia ed Esselunga.

“Il 2022 è stato un anno estremamente importante per Deliveroo -commenta Matteo Sarzana, general manager dell’azienda-. Abbiamo raggiunto la leadership di mercato e le opportunità di crescita sono ancora enormi. L’online food delivery è entrato stabilmente a far parte delle abitudini degli italiani e ha profondamente innovato il modo di fare ristorazione. Per questo motivo, vogliamo continuare a investire nel mercato italiano, creando nuove occasioni di sviluppo e lavoro per tutto il comparto”.

Lo sviluppo Deliveroo di febbraio

Sull’onda del successo dello scorso anno, Deliveroo annuncia le prossime tappe per febbraio 2023. Il servizio, infatti, verrà reso disponibile in ben 33 centri: Taviano (Le), Racale (Le), Melissano (Le), Ugento (Le), Tricase (Le), Specchia (Le), Tiggiano (Le), Corsano (Le), Alessano (Le), Miggiano (Le), Casarano (Le), Matino (Le), Ruffano (Le), Parabita (Le), Collepasso (Le), Sacile (Pn), Fontanafredda (Pn), Caneva (Pn), Vignovo (Ve), Garlasco (Pv), Tromello (Pv), Alagna (Pv), Gropello Cairoli (Pv), Gavirate (Va), Bardello (Va), Barasso (Va), Cocquio-Trevisago (Va), Besozzo (Va), Biandronno (Va), Rivolta d'Adda (Cr), Chiaravalle (An), Montemarciano (An), Camerata Picena (An).