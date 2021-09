Despar Centro-Sud al fianco di Legambiente

Pronta al via la XXIX edizione di Puliamo il Mondo (edizione italiana di Clean up the World), appuntamento di volontariato ambientale tra i più importanti in Italia, in programma a livello nazionale dal 24 al 26 settembre. Despar Centro-Sud sostiene Legambiente promuovendo l'iniziativa nei propri negozi e in 20 comuni.

Questa iniziativa rientra nella filosofia dell'azienda Maiora (concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud) per la quale l’attenzione all’ambiente e la Responsabilità sociale d’Impresa rappresentano voci importanti del piano di espansione.

"La pandemia, purtroppo ancora nel vivo -spiega Pippo Cannillo, presidente e

amministratore Delegato di Despar Centro-Sud- ci ha insegnato quanto importante sia rispettare l’ambiente nel quale viviamo. Ognuno di noi è chiamato contribuire: cittadini, imprese, istituzioni, mediante piccoli e semplici gesti come questi. Anche quest’anno faremo la nostra parte, auspicando in una sempre maggiore responsabilità da parte di tutti nel salvaguardare il nostro territorio".