Il piano di remodelling di Despar Centro-Sud

Prosegue il progetto di ristrutturazione avviato da Despar Centro-Sud nel 2021 con le riaperture nella provincia cosentina dello store Despar a Cetraro e degli Interspar a Belvedere Marittimo e a San Marco Argentano adeguati al nuovo format superstore, studiato da Despar Centro-Sud in collaborazione con l’Università di Parma, ideato per migliorare la shopping experience con assortimenti più ampi e profondi e focus specifici su italianità e freschezza dei prodotti, con grande attenzione ai localismi.

Il piano proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo 18 strutture che saranno ristrutturate entro la fine dell'anno nelle quali saranno installati impianti del freddo a CO2, per garantire l'efficientamento energetico e elevati standard di affidabilità e sicurezza, nuovi impianti di illuminazione a led e di climatizzazione, oltre all’adozione di etichette elettroniche. Saranno, inoltre, adottate soluzioni per i clienti come il diritto di precedenza in cassa per le donne in gravidanza e i parcheggi a loro riservati.

"Intendiamo portare avanti la nostra idea di supermercato del futuro -afferma Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud-. Vogliamo fornire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto completa, sostenibile e attenta alle esigenze di tutti".

La rete di Despar del Centro Sud Italia