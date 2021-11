Despar Centro Sud e Glovo: l’accordo per la consegna in 35 minuti

L'accordo di quick commerce siglato tra Despar Centro Sud e Glovo prevede la consegna della spesa a domicilio in 35 minuti in Puglia, Abruzzo e Calabria e coinvolge al momento 16 punti di vendita Despar, Eurospar e Intespar dislocati in 12 città. L’obiettivo è di arrivare a 21 store in 14 città entro la fine dell’anno.

Nello specifico, l’intesa tra le due società garantirà sette giorni su sette un servizio di consegna rapida in meno di 40 minuti dall’ordine effettuato online, negli orari di apertura dei punti di vendita.

Questo servizio si svilupperà in parallelo rispetto a Despar A Casa, che continuerà a giocare un ruolo strategico. L’intento, infatti, è di arricchire ulteriormente l’offerta con soluzioni di omnicanalità che vengano incontro all’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori.

Le dichiarazioni

“L’accordo raggiunto con Glovo consentirà al gruppo Maiora Despar Centro Sud di ampliare i propri touch point digitali e aumentare le esperienze quotidiane di acquisto per clienti attuali e clienti prospect -afferma Alessandro Pugliese, Crm&eCommerce manager di Maiora Despar Centro Sud-. Questa partnership si sposa perfettamente con la strategia aziendale cliento-centrica che intende servizi di valore".

“Il food delivery ha registrato un vero e proprio boom, + 400% nel 2020 e + 200% nei primi sei mesi del 2021 -dichiara Agustina Clair, head of Q-Commerce Glovo Italia-. Una tendenza che si conferma con forza pure post pandemia, perché risponde alle nuove

abitudini dei consumatori, che richiedono semplicità nell’esperienza di acquisto e immediatezza per le proprie necessità. L’obiettivo è rendere accessibili in pochissimo tempo una grande varietà di prodotti di uso quotidiano e la partnership con Despar Centro Sud va proprio in questa direzione” .