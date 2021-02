Despar Centro-Sud: online il sito rinnovato

Nuovi contenuti e servizi per il sito di Despar Centro-Sud che propone un layout ottimizzato per il mobile per una navigazione più smart e funzionale.

“Vogliamo essere ancora più presenti per i nostri clienti e per questo abbiamo investito nel nuovo sito, che oggi è più funzionale e accessibile da qualsiasi device -spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud-. La tecnologia ha anche questo potere: farci sentire più vicini, nonostante il distanziamento fisico che oggi dobbiamo rispettare”.

Le novità del sito

L'azienda ha implementato la geolocalizzazione dei punti di vendita per permettere all’utente di cercare rapidamente il negozio più vicino. Online è disponibile il volantino scaricabile in pdf. I consumatori possono pagare tramite l’app Satispay nei supermercati Despar Centro Sud e ritirare le proprie foto creare tramite il sito Photosì.

È stata inserita, inoltre, una sezione dedicata alle attività di gaming dell’azienda, tra cui i concorsi social, e uno spazio per le ricette con la collana di ricettari, realizzato ogni anno con piatti preparati in collaborazione con gli chef stellati Michelin.

La homepage collega il sito a quello di Despar e all'eCommerce Despar a Casa, il supermercato virtuale attivo dal 2019 e cresciuto del 25%, che permette di prenotare la propria spesa online. L'azienda non trascura le iniziative di responsabilità sociale inserite in uno spazio dedicato.