Despar Centro-Sud: remodelling per Interspar di Scalea

Si consolida la presenza di Despar Centro-Sud in Calabria, dove opera con 78 strutture. Il gruppo rinnova il punto di vendita Interspar di Scalea (Cs), situato in via Fiume Lao e sviluppato su una superficie di 1.600 mq.

“Questo restyling si inserisce nel progetto di trasformazione del supermercato in un luogo in cui offrire non solo prodotti, ma servizi, informazioni e accoglienza al consumatore, oggi sempre più attento ed esigente -spiega Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud-. Abbiamo progettato questo nuovo Interspar per renderlo in grado di offrire una customer experience di alto livello, proseguendo così la “rivoluzione” per i nostri punti vendita, in linea con un cambio della domanda di un consumatore moderno”.

Lo store

Il negozio è stato dotato di un’ampia area ristoro attrezzata con tavolini in cui sarà possibile consumare al momento i prodotti acquistati. Inoltre è stata inserita la friggitoria all’interno del reparto pescheria. Nuovo anche l’intero reparto enoteca, con una proposta di vitigni nazionali, e il reparto surgelati, ampliato con una rivisitazione della zona celle nell’ottica del miglioramento del percorso per i dipendenti. In linea con la propria filosofia sostenibile, l'azienda ha installato impianti del freddo a Co2 di ultima generazione e a basso consumo energetico per i reparti di salumeria, macelleria, ortofrutta e surgelati. Nuovi anche i murali, con sportelli per i banchi freschi self service, così come gli armadi con ante, che hanno sostituito l’isola centrale scoperta del banco surgelato. Il restyling si completa con il nuovo impianto di illuminazione con tecnologia a Led con luci specialistiche di reparto.