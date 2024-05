Despar: i riconoscimenti per la mdd al Plma

Due i premi ricevuti da Despar per l'edizione 2024 degli International Salute to Excellence Awards per biscotti e caffè della linea premium

Due i premi che Despar riceve al PLMA’s 2024 International Salute to Excellence Awards. L'insegna è stata premiata per due prodotti della linea premium, cioè le Frolle con ripieno ai fichi, vincitrici nella categoria Biscotti, e le capsule caffè in alluminio Bohème, vincitrici nella categoria Caffè, entrambi della linea Despar Premium. La giuria, nella motivazione, ha evidenziato alcuni dei tratti peculiari dei prodotti premiati: iper le Frolle sono stati sottolineati il gusto e la qualità del packaging, mentre le capsule di caffè sono state apprezzate in particolar modo per la qualità, la riciclabilità delle capsule, il design della confezione e il giusto prezzo.

"Si tratta di un’ulteriore conferma della centralità della mdd per la nostra Insegna e del lavoro svolto sulle nostre linee di prodotti a marchio che ci vede ogni giorno impegnati per una costante implementazione dell’assortimento in un’ottica di innovazione, sostenibilità e massima qualità, con l’obiettivo di soddisfare i nostri clienti in segmenti di mercato sia mainstream che di nicchia -spiega Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia-. Il fatto che ad essere premiati siano due prodotti del marchio Despar Premium, inoltre, è una testimonianza in più del percorso intrapreso nello sviluppo della nostra mdd che punta sulla qualità, la valorizzazione delle specialità regionali italiane e sulla competenza dei produttori, anche microlocali, che selezioniamo per le nostre referenze".

La centralità della mdd per Despar

I dati a progressivo aprile 2024 mostrano per Despar una quota di mercato mdd pari a 23,6%, in crescita di 1,3% rispetto al pari periodo dell’anno precedente. A riguardo Fabbri aggiunge: "Il nostro prodotto a marchio del distributore continuerà a essere un pilastro fondamentale della nostra strategia di sviluppo: nell’anno passato il prodotto a marchio ha raggiunto un fatturato al pubblico per 1 miliardo di euro e il nostro obiettivo è di continuare a lavorare nello sviluppo e nell’innovazione per raggiungere entro il 2025 una quota di mercato dei nostri prodotti mdd del 25%, per far sì che il prodotto a marchio diventi sempre di più una cifra distintiva di Despar ed elemento di riconoscibilità della nostra Insegna".

Oggi sono 16 le linee a marchio proprio per un totale di oltre 4.700 referenze. Nel 2024 è previsto il lancio di oltre 200 nuove referenze, oltre all’aggiornamento delle linee esistenti, guardando alle nuove tendenze del mercato e a segmenti con spazi di crescita interessanti quali gli assortimenti premium e specializzati, i prodotti a più alto contenuto proteico o l’ambito dei prodotti di fascia medio alta che valorizzano le filiere corte e i prodotti tipici locali".