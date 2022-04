Despar Italia: la quota mdd al 20,6% e fatturato in crescita

I risultati del 2021 registrano una crescita del gruppo sia in termini di rete vendita che di fatturato. Cresce anche la mdd

I consumatori sono sempre più propensi all'acquisto delle mdd. In questo settore, Despar Italia registra nel 2021 una quota del 20,6% sul totale vendite grocery. Il gruppo cresce in generale e conta un fatturato di 4 miliardi di euro (+2,2%), generato per il 67% dai punti di vendita diretti e per il 33% dai negozi affiliati. Attualmente Despar conta una rete di 1.374 punti vendita (433 diretti, 941 affiliati) per oltre 806.102 mq di superficie di vendita. “In un contesto di criticità, complesso e sfidante -commenta Paul Klotz, presidente di Despar Italia- le aziende del Consorzio hanno saputo nel 2021 essere punto di riferimento per i loro territori. Hanno accompagnato i clienti oltre la pandemia, garantendo un elevato livello di servizio in un percorso che ci vede attenti alla sostenibilità e a quei valori come vicinanza, attenzione, qualità che contraddistinguono l’operare quotidiano di tutti i soci. La crescita del fatturato e della mdd confermano che il percorso che stiamo seguendo è corretto, tanto è vero che lo scorso anno ci ha regalato anche importanti riconoscimenti: per il secondo anno consecutivo Despar si è aggiudicata l’ambito riconoscimento Insegna dell’Anno nella categoria Supermercati, grazie ai voti ricevuti dai consumatori".

I risultati di Despar Italia

La distribuzione del fatturato per insegna vede il 35% originato dai punti di vendita sotto il marchio Despar (che identifica il supermercato di quartiere, di piccole dimensioni), il 38% da Eurospar (l’insegna del supermercato di media metratura, ideale per la spesa settimanale) e il 27% da Interspar (il supermercato di grande metratura, molto simile a un ipermercato).

La crescita del fatturato è guidata da tre fattori:

la costante attività di espansione dei soci

gli investimenti per il restyling e la logistica

prodotti a marchio.

Sono infatti oltre 90 le aperture realizzate co un focus importante in Sardegna tramite l'azienda sarda F.lli Ibba che nella regione opera con 65 negozi. punti vendita. IN termini di logistica, il gruppo ha investito 33 milioni di euro per l’hub inaugurato a Castel San Pietro (Bo). Sulla mdd Despar è cresciuta di 0,3 punti rispetto al 2020, chiudendo con

un fatturato in acquisto pari a oltre 394 milioni di euro. Le linee di prodotto che hanno registrato le migliori performance a livello di crescita di fatturato sono state Premium (+4,6%), Passo dopo Passo (+2,9%), Free From (+3,7%), XME (+17,2%).

Nel corso del 2021 Despar Italia ha lanciato oltre 250 prodotti e ha realizzato più di 300 restyling grafici, per rendere sempre più appealing le confezioni a scaffale e capaci di distinguersi per cura della grafica e dei materiali. Per quanto riguarda lo sviluppo delle referenze, i tre driver per la creazione delle mdd sono stati la sostenibilità, i prodotti locali e il food to go.

Obiettivi per il 2022

Per l'anno in corso, il gruppo intende raggiungere un incremento di fatturato pari a oltre il +5%, anche grazie a 82 nuove aperture e a investimenti per oltre 100 milioni di euro.

Anche in ambito di prodotti a marchio si lavorerà per crescere con 200 nuovi lanci di prodotto tra cui la Pasta a base di farina di legumi Vital, il Mix di spezie BBQ Premium, il Latte di capra Scelta Verde, la Mozzarella Gioia del Colle Dop, il Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi, oltre ad altre Special Edition che verranno proposte nel periodo natalizio.

“La nostra marca del distributore -spiega Filippo Fabbri, direttore generale di Despar

Italia- sa andare in controtendenza rispetto al mercato e costruire un legame strettissimo con il cliente finale, che le attribuisce un valore essenziale nell’economia del suo carrello della spesa. Per raccontare e promuovere la nostra mdd, nei prossimi mesi continueremo

gli investimenti in comunicazione che ci vedono protagonisti in tv con il nuovo spot Conta su di noi, con il quale Despar si pone come brand di fiducia in grado di offrire oltre 3.000 prodotti a marchio convenienti e di qualità”.