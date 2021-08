Despar Nord Ovest si rafforza a Savona

Continua la crescita di Gruppo 3A Despar Nord Ovest che di recente (fine luglio) ha aperto un nuovo store Despar Express in centro a Savona con i soci Angelo Melara e Donatella Gaggero al loro terzo Despar in provincia di Savona.

“Ogni giorno noi ed i nostri collaboratori ci mettiamo a disposizione della comunità, investendo il 100% delle nostre energie per garantire un servizio all’altezza delle esigenze del cliente” afferma Donatella Gaggero, titolare del nuovo punto di vendita e dei Despar di Spotorno e Bergeggi.

Si tratta di un negozio di prossimità che si sviluppa su una superficie di 120 mq e propone un assortimento completo fortemente incentrato sulle mdd del gruppo (la mainstream Despar e la top di gamma Despar Premium) per una spesa sia quotidiana sia settimanale, che spazia dall’ortofrutta alla gastronomia (servita e confezionata), mentre la carne viene proposta solo confezionata in un murale dedicato, che comprende anche prodotti pronti come le verdure già pronte sottovuoto.

Accanto è stato inserito un armadio frigorifero per pasta fresca di fascia premium, prodotta da La Ginestra, azienda locale artigianale.

Particolare cura è stata posta sia ai formati di piccole dimensioni per single sia ai piatti pronti del reparto gastronomia, realizzando pensando alle esigenze degli uffici presenti in zona.

Per rispondere meglio a questi bisogni, il reparto gastronomia nella sua interezza (vale a dire sia il banco assistito sia il murale del confezionato) è stato affidato in gestione a Stefano Griffo, titolare di negozi specializzati in zona (Casa del formaggio a Savona e Albissola Superiore), che ha messo a punto un assortimento che dia spazio anche alle specialità locali, punto di forza del negozio.