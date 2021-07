Gruppo 3A, l'impresa di Asti, che gestisce in esclusiva nel Nord-Ovest i supermercati a insegna Despar, chiude in positivo il bilancio 2020. Gruppo 3A è costituito da tre società: 3A Cooperativa che aggrega imprenditori e controllante del Gruppo; Centro 3A SpA (centro nevralgico delle attività del Gruppo) e Punto 3A S.r.l. operatore commerciale per la gestione dei supermercati di proprietà.

Il presidente del Cda, Marco Fuso, e l’amministratore unico Santo Cannella hanno relazionato, ai rappresentanti del consiglio di amministrazione, associati e dipendenti presenti in sede e collegati via streaming, i risultati conseguiti nell’esercizio. La Cooperativa 3A ha una rete di circa 150 punti di vendita in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta con le insegne Despar, Eurospar e Despar Express. Si avvale di circa 1.500 collaboratori, con un fatturato alle casse di 165 milioni di euro. Gruppo 3A ha realizzato ricavi per vendite e prestazioni, grazie a un'importante azione di posizionamento dell’insegna Despar, al miglioramento delle performance nei settori freschi e alla cura e attenzione alle esigenze dei soci.

Sintesi dei principali dati economici 2020

Gruppo 3A registra un patrimonio netto consolidato di oltre 29 milioni di euro e immobilizzazioni per un valore complessivo di oltre 19 milioni di euro. Il valore della produzione è di 120 milioni e il risultato d’esercizio supera i 900.000 euro. Crescono gli investimenti per il miglioramento della proposta commerciale in chiave di sviluppo e ammodernamento sostenibile.

Sposando il progetto Despar nel gennaio 2020, Gruppo 3A ha scelto di dare valore al territorio. I fornitori dei prodotti a marchio Despar sono per il 98% italiani, sostenendo chi lavora nel nostro Paese e i produttori italiani con un assortimento di oltre 1.800 referenze 200 delle quali dop e igp provenienti da tutta Italia.

"Durante il primo anno di partecipazione al Consorzio Despar Italia, abbiamo dimostrato che la vicinanza al territorio e i servizi per facilitare la spesa sono i driver principali per lo sviluppo dei nuovi punti vendita -dichiarato Marco Fuso-. Quello che accomuna i negozi è la garanzia del servizio e la competenza dimostrata ogni giorno. Da sempre i supermercati del Gruppo rappresentano un punto di riferimento per la spesa quotidiana, il luogo dove sentirsi a casa e dove trovare convenienza, cortesia, freschezza, competenza e consigli per gli acquisti".

"La molteplicità della nostra offerta commerciale offre ai consumatori la possibilità di scegliere tra servizi e prodotti diversi -aggiunge Santo Cannella-. Quello del retail è uno dei settori più a contatto con il consumatore, oggi maggiormente informato e riflessivo, attento alla ricerca in termini di scelta qualitativa e di convenienza. Per questo la costante nel processo del nostro lavoro deve essere l’innovazione: stimolo e strumento per personalizzare l’offerta, per essere sempre più competitivi nel mercato attuale".

Il 2020 è stato il primo esercizio in affiliazione al Consorzio Despar. Centro 3A ha potuto così presentarsi al mercato con una nuova livrea ricca di qualità e novità commerciali e forte della solidità ed esperienza maturata nel tempo.

Il Consorzio Despar, per struttura e per ideali, è perfettamente in linea con i valori fondanti di Gruppo 3A, ed è un luogo di condivisione di esperienze e soluzioni al servizio dei clienti. La nuova insegna valorizza la vicinanza al territorio, alle persone e alla comunità

Tra le attività più importanti sviluppate nel corso del 2020 vanno evidenziati il nuovo programma Fidelity I Am Despar Card, l’utilizzo dei canali di comunicazione mediante il lancio del nuovo sito www.desparsupermercati.it e le pagine social ufficiali, Facebook e Instagram Desparnordovest. Il nuovo portale eCommerce (www.sispesa.it), richiesto dal repentino cambiamento del mercato, ha messo a disposizione di tutti i soci uno strumento potente e funzionale per ogni singolo punto di vendita che voglia entrare nel mondo della spesa online.