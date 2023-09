Despar: on air la campagna Conta su di noi sulla mdd

Nuova campagna adv per Despar che punta sui prodotti a marchio proprio e su valori come convenienza e risparmio. Lo spot sarà in onda su tv e stream tv, radio e social

La promozione Risparmio Super al centro della campagna adv Conta su di noi di Despar, on air dal 24 settembre al 7 ottobre. Lo spot mette al centro la qualità e la convenienza dei prodotti a marchio e sarà visibile in TV, sui canali social e sulle radio nazionali con oltre 500 passaggi e, per la prima volta, con un piano ad hoc per le Smart TV.

La campagna vuole ribadire il legame quotidiano di Despar con le persone e i valori di qualità e convenienza, posizionando l'insegna come un brand di fiducia su cui contare per chi cerca il risparmio nella spesa quotidiana.

"In un momento in cui l'inflazione continua a pesare sul carrello della spesa, noi di Despar vogliamo essere ancora una volta al fianco delle famiglie italiane, con una proposta che mette al centro i nostri prodotti a marchio nei quali il cliente può trovare qualità e risparmio –commenta Ombretta Putzu, responsabile marketing e comunicazione di Despar Italia-. Questa campagna si inserisce in un piano di comunicazione che nel 2023 si è rafforzato ancora di più integrando canali e piattaforme diverse e il ritorno in radio".

Lo spot

Lo spot mette al centro la valorizzazione del prodotto a marchio, raccontato catturando diversi momenti della quotidianità e della vita familiare e sottolineando i vantaggi nella scelta degli oltre 3.000 prodotti. Un messaggio ribadito anche nel claim Risparmio Super che racconta la promozione su un ampio paniere di referenze di largo consumo a marchio disponibile nei punti di vendita Despar, Eurospar e Interspar di tutta Italia fino al 7 ottobre.

La creatività e lo spot video sono stati realizzati da KleinRusso, con la regia di Two Men Band e produzione Filmmaster, mentre lo spot radio è stato realizzato da AD010. La pianificazione media è stata curata da Initiative.