Nell’app La mia dm la carta fedeltà in formato digitale

La carta fedeltà dell'insegna drugstore dm sbarca online, inserita nell'applicazione dedicata con nuove funzioni digitali

Nuovi strumenti di fidelizzazione per dm, insegna drugstore presente in Italia con 80 store, che lancia la carta fedeltà nell'applicazione La mia dm (per dispositivi mobili, fruibile gratuitamente su App Store e Google Play), consentendo così ai clienti di disporre del formato digitale con il quale continuare a ottenere scontistiche.

Questa operazione si inquadra in un più ampio percorso che dm sta svolgendo nell'ambito della digitalizzazione che ha visto già il lancio dell’eCommerce e l’app dedicata. Una scelta dettata dalla volontà, come la stessa azienda dice, "di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze specifiche e alle necessità dei propri clienti, mantenendo l’esperienza di acquisto facile ed immediata, senza quindi ricorrere ad una carta fedeltà in plastica".

Come funziona

All’interno dell’area riservata nell’app, si può visualizzare la carta digitale, conoscere l’importo di spesa accumulato, controllare i coupon ottenuti e scegliere come utilizzarli. I consumatori possono disporre di uno sconto di benvenuto del 10% una volta scaricata l’applicazione. Ogni mese saranno previsti sconti vantaggiosi su grandi marchi, solo per gli iscritti al programma.

In seguito al raggiungimento di una soglia e all'utilizzo del coupon corrispondente,

il totale accumulato non verrà azzerato, e gli importi delle spese effettuate dal cliente

continueranno ad essere sommati per raggiungere le soglie successive.