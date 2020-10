Despar: on air lo spot per i 60 anni

In occasione del sessantesimo anniversario, Despar ha promosso la campagna Il Valore della Scelta veicolata attraverso uno spot di trenta secondi, on air sulle principali reti Mediaset fino al 10 ottobre.

Il claim sarà adottato per le comunicazione anche in futuro e sintetizza alcuni principi su cui Despar vuole puntare l'attenzione: la scelta come sinonimo di libertà e consapevolezza, sia da parte dei consumatori liberi di scegliere, sia da parte del retailer nella sua offerta di prodotti di qualità, ma anche nelle decisioni che riguardano il territorio e la sua valorizzazione, o nel caso di iniziative a sostegno del sociale e dell’ambiente.

“Despar è un’insegna radicata nel territorio, che sceglie di valorizzare le persone, le tradizioni e le tipicità delle aree in cui opera -spiega Lucio Fochesato, direttore generale di Despar Italia-. Scegliamo il benessere delle persone, realizzando prodotti per un stile di vita sano e dando ai nostri clienti gli strumenti per poter fare scelte consapevoli. Scegliamo di costruire con i nostri clienti un rapporto di fiducia e dare valore all’ambiente e alla società in un’ottica di economia circolare. Su questi valori vogliamo costruire un futuro sostenibile a 360 gradi per noi e per le persone che ci scelgono, perché tutti siamo clienti di tutti”.

Sia la campagna di comunicazione istituzionale che lo spot televisivo sono stati sviluppati insieme a McCann Worldgroup Italia e pianificati su vari mezzi con il supporto di Initiative.