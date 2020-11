Despar rinnova la linea Verde Vera

La gamma ecofriendly dedicata al beauty Verde Vera di Despar si rinnova con nuovi prodotti, ma anche con packaging rinnovato e formulazioni ancora più efficaci. e una iniziativa di supporto ambientale. La linea, certificata Ecoiocontrol, testata dermatologicamente con valori di Nichel, Cromo e Cobalto inferiori a 1ppm e certificata per consumatori vegani, passa dai 12 originali a 22 prodotti introducendo tra gli altri la skincare, la cura della pelle del viso, che affianca la linea detergenti, ai bagno doccia, ai prodotti per capelli e a quelli per il corpo.

Nell'ottica di sostenbilità, Despar ha modificato le confezioni proponendo tubi e flaconi completamente riciclabili e prodotti con plastica riciclata post consumo. Le etichette sono prodotte in plastica di origine vegetale, etanolo derivante dalla carta da zucchero, riciclabili al 100%, mentre gli astucci sono realizzati in carta riciclata Fsc.

Un progetto green

In relazione al tema degli imballaggi, Despar ha aderito con la linea Verde Vera a una campagna di protezione ambientale, focalizzata alla tutela delle foreste dello Zimbabwe, e di supporto delle comunità locali del Paese dove una delle foreste più importanti per l’assorbimento dell’anidride carbonica è in pericolo a causa della deforestazione indotta dalla povertà delle popolazioni. Il progetto intende sviluppare programmi di sviluppo sociale.