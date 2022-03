Digital Signage, esperienza multisensoriale per il consumatore

La crescita degli acquisti on line degli ultimi anni – registrata anche nel settore alimentare – sta generando nei consumatori una richiesta di experience “smart ed ingaggiante” presso il punto di vendita fisico equiparabile a quella che vivono sul web, anche in termini di intrattenimento.

Il Digital Signage è lo strumento perfetto per soddisfare tali aspettative perché combina alcuni degli aspetti dell’acquisto online con il coinvolgimento multisensoriale della presenza fisica e si distingue dai sistemi tradizionali di comunicazione in-store per la sua capacità non solo di riprodurre contenuti dinamici, ma di essere anche interattivo, in particolare se utilizza display touchscreen. Molte insegne dunque si stanno approcciando a questo strumento per condividere informazioni, comunicare con i propri clienti e trasmettere messaggi pubblicitari.

Il Totem multimediale delle ricariche in GDO: il progetto di Maiora

Maiora consorzio Despar Centro Sud, sta sperimentando da novembre un totem multimediale interattivo che crea possibilità completamente nuove per la vendita di prodotti e servizi prepagati attraverso la combinazione unica di hardware e software, entrambi sviluppati da epay Italia, da anni partner tecnologico del gruppo Despar.

L’ambizioso progetto che prevede inizialmente una fase di test con un totem pilota in un punto vendita a insegna Interspar strategico per l’azienda, si sposa con lo spirito innovativo di tutto il gruppo Despar che nell’ultimo anno ha attuato un processo di digital transformation per creare un ambiente di consumo che integra canali fisici e digitali al fine di rafforzare la relazione con il cliente, promuoverne la fidelizzazione e anche ingaggiarne di nuovi.

Attraverso il totem multimediale, strategicamente collocato in zona avancasse e dotato di un ampio schermo multi-touch da 43 pollici, l’utente può navigare tra una selezione di prodotti prepagati e scegliere il regalo per sé o per i propri amici.

Il catalogo, in una prima fase ristretto a circa un centinaio di gift card e ricariche distribuite da epay e suddiviso per categorie (gaming, mobilità e carburanti, pagamenti online, tempo libero, paytv e streaming, carte prepagate e criptovalute) sarà poi ampliato nella successiva fase di rilascio. Dotato anche di una piccola stampante incorporata, il totem multimediale “powered by epay” consente agli utenti di stampare immediatamente il codice a barre corrispondente alla gift card o ricarica selezionata che, resentato in cassa al momento del pagamento, permette di attivarla e ricevere uno scontrino contenente il codice da utilizzare e le istruzioni per riscattare la gift card acquistata.

La customer experience è dunque semplice ed immediata. Oltre al catalogo di gift card e ricariche, il totem multimediale ingaggia gli utenti presentando anche alcuni dei nuovi servizi Despar Centro Sud come la spesa a casa e il pagamento delle bollette e le ricariche telefoniche dei principali operatori. Queste ultime sono disponibili in modalità “clicca e ricarica”, nuova soluzione brevettata sempre da epay per facilitare e rendere più veloce e sicura la ricarica in negozio, senza nessun codice pin e acquistabile anche in contanti attraverso la scansione in cassa del codice a barre stampato dal totem.

Altra leva di engagement è rappresentata dai contenuti pubblicitari audiovisivi che vengono riprodotti collateralmente alla navigazione nel catalogo o in full screen non appena l’utente si avvicina al dispositivo (rilevato dagli appositi sensori incorporati nel totem) trasmettendo messaggi in maniera veloce e più accattivante rispetto ai tradizionali contenuti statici, grazie ad un hardware capace di riprodurre immagini di alta qualità e dotato di casse altoparlanti.

“Il percorso di digital transformation avviato con il partner epay prosegue spedito e l’installazione del totem multimediale segna un ulteriore passo verso il concetto di phygital al quale Maiora crede moltissimo – spiega Alessandro Pugliese CRM Manager di Maiora consorzio Despar Centro Sud - Il totem in particolare, oltre a essere uno strumento di vendita, è anche un canale di comunicazione di sicuro appeal per clienti e fornitori. Siamo quindi curiosi di verificarne i risultati e contenti di poter offrire un’ulteriore motivazione per venirci a trovare e scoprire i vantaggi dell’’eco-sistema’ Despar Centro Sud”.

Clicca qui per vedere come funziona il totem