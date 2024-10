Dimar (Selex) e Shopfully: i risultati del volantino digitale Next

Oltre 260.000 interazioni nel 2024 con un tempo medio di lettura di circa 2 minuti e 30 secondi. Questi i risultati di Next di Shopfully per Dimar (Selex)

La collaborazione tra Dimar, azienda attiva con le insegne Mercatò, Mercatò Local, Big ed Extra (Selex), e ShopFully, tech company specializzata nel Drive to Store, è attiva da diversi anni e mira ad aumentare gli ingressi nei negozi fisici potenziando il coinvolgimento degli utenti. In particolare, è stato utilizzato il volantino digitale Next grazie al quale sono state registrate oltre 260.000 interazioni nel 2024 con un tempo medio di lettura di circa 2 minuti e 30 secondi. Inoltre, c'è stato un aumento dell’interesse per le offerte veicolate del +16% e un aumento del ricordo spontaneo dell’insegna del +17% rispetto al volantino pdf tradizionale. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di ampliare la strategia e attuarla in maniera continuativa attraverso diverse attività.

Le dichiarazioni

"Le attività digitali in ottica di Drive to Store sono fondamentali per le aziende nel settore retail, soprattutto se portate avanti in maniera continuativa e costante nel tempo”, ha commentato Marco Durante, global vice president sales & marketing di ShopFully.

“Nel tempo abbiamo visto aumentare gli ingressi nei punti di vendita fisici, oltre a registrare un miglioramento della percezione del brand e dei prodotti che offriamo da parte dei consumatori" ha aggiunto Francesca Revello, direttrice marketing Dimar spa.

Il volantino Next

Questo formato nativo digitale, che rappresenta un’evoluzione significativa nella digitalizzazione dei contenuti promozionali, ha permesso a Dimar di personalizzare la comunicazione e di monitorare una vasta quantità di dati sui comportamenti d'acquisto dei propri clienti durante tutto il percorso d'acquisto: dalla lettura del volantino fino alla visita in negozio.