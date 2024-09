Dispensa Emilia propone le tigelle su truck itinerante (un furgone Citroen HY) per portare il gusto della cucina emiliana agli eventi più frequentati

Dispensa Emilia "mette le ruote" alle sue tigelle proponendole su un truck itinerante, pensato per portare il gusto della cucina emiliana al centro degli eventi più frequentati e coinvolgenti. Uno speciale furgone Citroen HY dallo stile vintage, arancione come il logo di Dispensa Emilia, è pronto a partire per raggiungere le manifestazioni e gli eventi più amati, con l’obiettivo di far assaggiare il suo prodotto più iconico, la tigella.

“La tigella è il prodotto ideale per un veloce e gustoso assaggio on the road – commenta Federico Frigieri, Head of Marketing di Dispensa Emilia– ecco perché abbiamo deciso di portarla in giro per l’Italia, selezionando alcuni tra i migliori eventi sportivi, culturali e musicali, muovendoci in questa prima fase tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Vogliamo essere là dove si respira la voglia di stare insieme, per far assaggiare a chi ci conosce una delle nostre inimitabili specialità. Lavorando a stretto contatto con i nostri ristoranti delle zone interessate, riusciamo a servire le tigelle calde con una selezione delle principali farciture della nostra offerta”.

Le tigelle di Dispensa Emilia sono preparate secondo una ricetta proprietaria, prive di lattosio e fatte con acqua, lievito madre, olio extravergine di oliva e un mix di farine. Sono servite sempre calde e croccanti nei tradizionali cestini per assaggiare le migliori farciture.

Il primo appuntamento con il nuovo truck Dispensa Emilia è a City Life Milano, il 21 e 22 settembre dalle 11 alle 16.30, in occasione della tappa meneghina di Wanderlust 108, l'unico Mindful Triathlon al mondo, che ogni anno coinvolge decine di migliaia di persone per un'esperienza di benessere basata su corsa, yoga e meditazione, abbinati a workshop esclusivi, musica e artigianato.