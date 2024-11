Dispensa Emilia, che quest'anno festeggia i vent'anni dalla nascita, ha aperto nel centro commerciale Aura il suo 48° ristorante a livello nazionale

Dispensa Emilia ha aperto un nuovo locale nel centro commerciale Aura, in via valle Aurelia, consolidando la sua presenza a Roma. Il brand modenese, da vent’anni (nel 2024 è il ventennale dalla fondazione, nel 2004) sul mercato della ristorazione casual dining, è oggi in 7 regioni italiane (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana e Campania), nelle quali ha contribuito a portare la cucina emiliana. I ristoranti romani di Dispensa Emilia sono tutti in centri commerciali: dalla prima storica apertura a Porta di Roma alle successive di Parco Da Vinci a Fiumicino e Maximo Shopping Center.

Il nuovo Dispensa Emilia i sviluppa su una superficie di 200 mq nella food court al terzo piano del mall; 40 i posti a sedere all’interno e 70 in un'esclusiva terrazza che affaccia sul parco antistante.

Dispensa Emilia è al 48° ristorante in Italia. “Aura è una bellissima realtà con una clientela consolidata, che ci permetterà di raggiungere i numerosi turisti che soggiornano in quest’area a pochi passi dal Vaticano, ma anche e soprattutto i residenti -commenta Alessandro Medi, amministratore delegato di Dispensa Emilia-. Non vediamo l’ora di venire scelti da famiglie e lavoratori, per i quali il nostro formato rappresenta la formula ideale per un pranzo di qualità, rapido e conveniente”.

Il ristorante sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, dando così la possibilità di cenare anche oltre l’orario di chiusura dei i negozi, e offrirà anche i servizi di asporto e delivery per consegne a domicilio.