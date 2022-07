Disponibile da MediaWorld la card di BricksLab

Dal 18 agosto negli store di MediaWorld sarà disponibile la nuova Card BricksLab per attivare l’abbonamento alla piattaforma digitale per studenti e docenti

La card di BricksLab, piattaforma digitale di contenuti education ideata da Mr Digital, unisce i contenuti didattici dei più importanti editori scolastici, di partner qualificati e docenti con risorse multimediali originali sviluppate internamente e ulteriori materiali reperibili sul web. Grazie alla nuova partnership con la catena MediaWorld, la card sarà disponibile a partire dal 18 agosto nei 116 store sul territorio nazionale con la possibilità di abbonamento annuale Premium, che consente l’accesso a tutti gli oltre 11.000 contenuti didattici della piattaforma tra cui video, audio, presentazioni, podcast, mappe concettuali, materiali interattivi e quiz. “Con la piattaforma BricksLab vogliamo dare ai docenti uno strumento in più per integrare facilmente contenuti digitali accuratamente selezionati e di qualità nelle loro lezioni e permettere ad alunni e alunne di ogni ordine e grado di ripassare o approfondire i contenuti studiati a scuola, ma anche di esplorare nuovi mondi, grazie alla possibilità di reperire facilmente le risorse, in un ambiente di navigazione sicuro”, dichiara Andrea Russo, Ad di MR Digital.

Le modalità di attivazione

La card è disponibile in due versioni: la prima, dal costo di 79,90 euro, offre l’accesso a BricksLab, mentre la seconda, dal costo di 99,90 euro, aggiunge l’accesso all’archivio storico del Corriere della sera. Inoltre, è possibile scegliere fra due profili: studente, pensato per offrire ad alunni e alunne delle scuole di ogni ordine e grado un luogo in cui reperire agevolmente e in totale sicurezza contenuti di qualità; docente per gli insegnanti con la possibilità di costruire lezioni interattive e schede da condividere con i propri studenti. In questa seconda possibilità è presente anche lo spazio Community per potersi confrontare con altri docenti.