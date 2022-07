LG presenta nel nuovo MediaWorld Tech Village a Porta di Roma due format di "Botteghe tecnologiche" dedicate al Home Entertainment e Home Appliances

Esperienza ed emozione sono i concept che hanno guidato lo sviluppo delle nuove Botteghe tecnologiche di LG inaugurate oggi all’interno del nuovo MediaWorld Tech Village nella galleria commerciale di Porta di Roma, secondo centro esperienziale di MediaWorld in Italia dedicato all’innovazione. Le due Botteghe tecnologiche sono dedicate ai prodotti delle categorie Home Entertainment e Home Appliances.

Nel primo caso (Home Entertainment) LG ha scelto un percorso espositivo ispirato al concetto di Gallery Experience nel quale i televisori sono presentati come in un’esposizione d’arte: lo spazio è aperto per offrire uno sguardo d’insieme su tutta l’offerta; ma grazie all’uso di pareti curve e arredi di separazione, il visitatore può scoprire momenti e luoghi di fruizione personali con appoggi e sedute per godere la visione dei televisori LG.

Gli arredi e le strutture espositive sono frutto di una ricerca di materiali e colori in grado di far risaltare i televisori e ricreare un’atmosfera paragonabile a quella domestica. Per questo motivo, LG ha scelto di combinare legno, moquette, tappezzeria 3D e linoleum in colorazioni naturali, come il legno, il bianco e il grigio chiaro.

Anche le scelte in materia di illuminazione riflettono questo approccio combinando faretti e luci Led di intensità e gradazione variabile, per enfatizzare la materia degli arredi e scaldare l’ambiente. I prodotti esposti in questa area rappresentano il meglio dell’offerta tecnologica di LG per l’Home Entertainment: dall’ultima collezione di Oled e Qned Tv (inclusi l'Oled C2 da 83 polllici e il Qned99 da 86 pollici) al nuovissimo Easel, parte della collezione di televisori lifestyle, LG Object, dalle soundbar premium agli speaker omnidirezionali.

Anche l’area Home Appliances propone un ampio spazio per una panoramica dell’offerta tecnologica negli elettrodomestici: la sezione Living ospita le più avanzate soluzioni tecnologiche per la cura dei capi e della casa, mentre la sezione Kitchen propone le soluzioni premium per la cucina. In quest’area la selezione delle finiture è funzionale non solo in direzione estetica ma anche a una netta separazione visiva dei due ambienti abitativi. I pannelli che ricoprono gli arredi e le strutture espositive sono rivestiti con film a effetto materico tipo marmo e cemento che, combinati con la presenza degli arredi in legno, conferiscono all’ambiente un aspetto premium e accogliente.