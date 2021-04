dm drogerie markt lancia la linea green Pro Climate

L'assortimento di dm drogerie markt si amplia con prodotti a impatto climatico e ambientale zero, realizzati in collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino. La linea Pro Climate è composta da 11 prodotti per la cura della persona e della casa, disponibili sul mercato italiano a partire dal 29 aprile.

"Le marche dm, sviluppate in-house, ci offrono da anni opportunità di evoluzione in direzione della sostenibilità -afferma l'Ad di dm Italia, Hubert Krabichler-. In seguito ad una sempre più vasta gamma di prodotti a impatto climatico zero che già offrivamo, siamo stati in grado di sviluppare un’intera linea di articoli a impatto ambientale zero".

Questo progetto rientra nel più ampio progetto sostenibile dell'insegna che privilegia prodotti a minor impatto ambientale valorizzandoli a scaffale, con un utilizzo ridotto di plastica.

L'Università Tecnica di Berlino analizza l'impatto dei prodotti relativamente a cinque effetti ambientali che si verificano durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione di materiali e prodotti, fino al trasporto e allo smaltimento. “Riduciamo al minimo l'impatto ambientale in fase di sviluppo del prodotto ottimizzando i processi di produzione e riducendo le materie prime e quelle usate per l'imballaggio” spiega il docente universitario Matthias Finkbeiner.

"L’impatto ambientale inevitabile legato alla produzione e allo smaltimento dei prodotti viene poi compensato agendo su cinque effetti ambientali: effetto serra, eutrofizzazione, acidificazione, smog fotochimico e perdita di ozono -dichiara Kerstin Erbe, amministratore delegato di dm Germania-. Attraverso progetti di rinaturalizzazione contribuiamo al ripristino dell'equilibrio ecologico. In questo modo, i nostri prodotti sono a impatto ambientale zero e contribuiscono attivamente alla tutela dell'ambiente".