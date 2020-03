Doppia iniziativa Md: click&collect e Gift card online

L'insegna promuove nuove attività online per diversificare e ampliare i servizi al consumatore. Md ha attivato click&collect in oltre 100 punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale per l’acquisto di prodotti non food.

Il servizio click&collect

I prodotti possono essere ordinati online sul sito mdwebstore.it. L’ordine, disponibile entro 7 giorni lavorativi, può essere ritirato entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione dell’e-mail di conferma. I prodotti possono essere riconsegnati in caso di mancato gradimento da parte dell'utente, ritirato da un corriere Md.

Gift card

Md rende disponibili online, sul sito aziendale, le Gift card, utilizzabili nei punti di vendita della catena aderenti all’iniziativa oppure per acquisti online. Le card sono disponibili in tagli da 10, 25, 50, 100, 200 euro ed hanno validità di 1 anno. Al momento dell'acquisto instore basta mostrare la card alla cassa, oppure per gli acquisti online è sufficiente inserire il numero della card nell’apposita sezione del sito. La Gift card può essere utilizzata anche per il pagamento di più ordini e in diversi momenti in uno o più degli oltre 500 punti di vendita aderenti al servizio.