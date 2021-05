Doppio Malto, il birrificio-cucina nato a Erba, ma con ambizioni di catena nazionale e internazionale (21 ristoranti attivi in Italia e all’estero) e una buona offerta di birre di produzione artigianale, arriva anche in Sicilia (apertura domani) con il suo primo ristorante nella Trinacria, esattamente nella food court di Forum di Palermo denominata Le Putìe del Forum, in via Filippo Pecoraino 47.

Doppio Malto di Palermo ha una superficie interna di 600 mq, un dehors con circa 60 posti a sedere. Primo in assoluto sull’isola, quello di Palermo è il 22° ristorante a marchio Doppio Malto. Lo sviluppo del brand continua, con nuove inaugurazioni in programma in Italia nei prossimi mesi (Alghero, Villasimius e Lonato) e all’estero (Glasgow e Parigi).

"Aprire in Sicilia ci rende particolarmente felici perché è una terra simbolo del buon cibo e dell’ospitalità, valori tipicamente legati a quel senso d’italianità riconosciuto in tutto il mondo e di cui andiamo tanto orgogliosi –spiega Giovanni Porcu, Ceo di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto–. Nell’ultimo anno, un’azione abituale come andare a mangiar fuori ha assunto tutto un altro significato, più profondo se vogliamo: ora più che mai le persone hanno voglia di passare del tempo insieme e i locali svolgono da sempre questa funzione sociale. Noi non vogliamo essere da meno: come dice il nostro motto, Doppio Malto è un posto felice dove poter ritrovarsi con amici e familiari, il tutto sorseggiando una buona birra artigianale e gustando delle pietanze prelibate. Ci auguriamo possa essere lo stesso anche per Palermo".

Per quanto riguarda le proposte a menu,

Doppio Malto riconferma le sue specialità in ambito culinario a base di birra, come il galletto ruspante dorato alla brace e glassato alla birra Crash, miele e spezie e il Birramisù. E per chi non ama la carne, si aggiungono due piatti a base di ingredienti nostrani: un hamburger di fagioli e verdure croccanti e uno di mais e provola affumicata. In questo modo, anche i vegetariani potranno trovare il loro posto giusto. Ma la vera protagonista rimane la birra: 14 le opzioni presenti in menu, inclusa la proposta senza glutine Leila Senza Scuse, una lager a bassa fermentazione da assaporare leggendo un buon libro. Anche nel nuovo locale di Palermo non mancheranno gli spazi dedicati al divertimento: calcio balilla, freccette e un’apposita area bimbi faranno la gioia di tutte le famiglie. Infine, in occasione di questa nuova apertura, Doppio Malto lancerà una linea di magliette in edizione limitata e una damigiana dedicata al capoluogo siculo da riempire alla spina e riutilizzare più volte, al fine di ridurre al massimo gli sprechi. Il merchandising sarà disponibile per l’acquisto direttamente in loco.