Doppio Malto, il 2022 parte a tutta birra con Lentate sul Seveso

Dopo un’estate 2021 alla conquista della Francia e del Regno Unito e le recenti aperture a Como e Torino, Doppio Malto apre il nuovo anno con l'apertura del 28° locale: si sviluppa su 700 mq, 3 livelli, a Lentate sul Seveso (Mb) via Nazionale dei Giovi, 256. Non è solo un locale di ristorazione, ma un'area di incontro e svago, completo di biliardini e campo da mini golf nel dehors.

"Speriamo che una nuova apertura all’inizio del 2022 sia di buon auspicio per un anno all’insegna di tante nuove opportunità –commenta Giovanni Porcu, Ceo di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto–. Il 2021 ci ha portato tante soddisfazioni, che di volta in volta ci hanno dato la spinta necessaria per puntare sempre più in alto. Nei prossimi mesi continueremo a perfezionare la ricetta della felicità che ha fatto la fortuna di Doppio Malto: un mix di artigianalità, esperienza, cura dei dettagli e creatività".

Se il punto forte è la birra di produzione artigianale, che è valsa alla catena oltre 100 riconoscimenti internazionali, la proposta culinaria nel nuovo locale di Lentate sul Seveso prevede specialità a base di birra, come il galletto ruspante dorato alla brace e glassato alla birra Honey Ipa, e il Birramisù, oltre ai classici come carne alla brace, pizza e hamburger.

Anche celiaci e vegetariani sono i benvenuti alla tavola di Doppio Malto: per loro sono disponibili proposte senza carne e senza glutine, come gli hamburger di fagioli e verdure croccanti o di mais e provola affumicata e la Super Chiara, una lager senza glutine (gluten-free) a bassa fermentazione, leggera, intensa di profumi e note erbacee.