Doreca un mondo da bere: l’insegna per bevande e alcolici

Vini, birre, alcolici, bevande ed acque, oltre ad una ricercata selezione di oli dei migliori produttori del territorio italiano. Questa l'offerta dell'insegna Doreca un mondo da bere che ha debuttato a Fiumicino (Roma), all’interno del centro commerciale Da Vinci Village. Il negozio è sviluppato su una superficie di 2.000 mq e propone un assortimento totale di oltre 7.000 prodotti. Partner del marchio la Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda accomunati da unico obiettivo: incentivare la divulgazione della cultura del buon bere ed i valori enogastronomici.

L'insegna è gestita da Doreca Italia, un’azienda attiva da oltre 30 anni nel settore horeca, specializzata nella distribuzione di bevande e alcolici, con 24.000 clienti attivi e 16 centri distributivi nelle aree più importanti del paese, 350 automezzi, un sistema logistico

ben strutturato e una solida rete commerciale di oltre 400 venditori.

Le esposizioni di vini e birre tendono a valorizzare i prodotti in un ambiente elegante e scenografico. In linea con la mission dell'azienda, la struttura è dotata di un’aula multifunzionale che ospiterà nel corso dell'anno corsi, degustazioni ed incontri. Per migliorare la shopping experience e fornire quante più informazioni al consumatore, è disponibile un QR Code su ogni prodotto a scaffale, con il quale è possibile accedere alla scheda completa con info sul produttore, note gustative e abbinamenti. Inoltre è presente l'abbattitore a disposizione della clientela per la vendita di prodotti a temperatura o da refrigerare in pochi minuti. In termini di omnicanalità, Doreca completa la sua offerta tramite l'eCommerce su questo sito lanciato contestualmente al punto di vendita. Sul sito sarà possibile acquistare online con consegna a domicilio in 24 ore dall’ordine.

Lo sviluppo dell'insegna

Entro la fine dell'anno Doreca amplierà la presenza dell'insegna con nuove aperture. Nello specifico è previsto l'opening di un secondo punto di vendita nella Capitale, in Via Bergamini. La presenza a Roma si consoliderà nel 2022 con ulteriori due negozi in programma entro il primo trimestre del prossimo anno. Lo sviluppo sul territorio

nazionale interesserà a breve anche altre città come Milano, Torino, Genova, Padova, Cagliari e Olbia con l’obiettivo di costruire una rete di Doreca Store in tutta Italia.