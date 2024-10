Douglas lancia la campagna pubblicitaria Iykyk attenta all’ambiente

L'artista Giulio Rosk firma la nuova campagna di Douglas che prevede tre murales a Milano realizzati con vernice ecosostenibile

Tre murales imponenti in aree simboliche di Milano: in Garibaldi 41, Canonica 37 e La Foppa. Sono stati realizzati dall'artista Giulio Rosk (noto per il suo stile di graffiti) per Douglas che ha appena lanciato la campagna pubblicitaria Iykyk che fonde arte urbana, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Ogni opera interpreta il messaggio della campagna If you know, you know attraverso il linguaggio dei graffiti e si caratterizza per un'estetica urban. Al centro delle creazioni c'è il Lip Oil di Douglas, protagonista assoluto della campagna, che emerge come elemento di rottura.

La sostenibilità

Tra gli elementi di innovazione green del progetto, realizzato in collaborazione con Outdoora, una start-up focalizzata su soluzioni innovative di socialARTvertising, c'è l'utilizzo della vernice Airlite, un prodotto tecnologico all'avanguardia che trasforma ogni parete in un purificatore d'aria. Grazie alla sua tecnologia a semiconduttore, la vernice genera cariche elettriche che, combinate con il vapore acqueo e l'ossigeno presenti nell’aria, producono ioni negativi capaci di neutralizzare fino al 90% degli agenti inquinanti, tra cui ossidi di azoto, ossidi di zolfo, le polveri sottili.

C'è quindi una precisa volontà di contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano.

Le dichiarazioni

"I murales realizzati per la campagna delle profumerie Douglas a Milano rappresentano la perfetta fusione tra l'identità del brand e l'energia vibrante della mia arte, legata strettamente all'Urban Art” spiega l'artista.

"Con questa campagna Douglas non si limita a lanciare un messaggio, ma ridefinisce il modo in cui il pubblico vive la bellezza e l'arte -aggiunge Fabio Pampani, Ceo di Douglas Sud Europa-. Questo progetto non solo riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, ma ci permette di esplorare nuove forme di comunicazione."