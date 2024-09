Douglas riduce furti e taccheggio con Sensormatic

Il retailer ha implementato negli oltre 300 negozi in Germania la soluzione Eas (Electronic Article Surveillance) di Sensormatic:

L’aumento degli ammanchi rappresenta una sfida crescente e complessa per il retail a livello globale. Una sfida che Douglas, retailer che opera nel settore della bellezza e della cosmetica, ha deciso affrontare potenziando le misure di sicurezza nei propri punti di vendita, in modo sia di far fronte all'incremento dei furti sia alla necessità di proteggere sia la merce sia i clienti.

L'obiettivo è diminuire le discrepanze inventariali, contrastare le perdite e migliorare l'efficienza operativa

Infatti, seppure già di per sé significativo, il problema del taccheggio è ulteriormente aggravato da una serie di fattori concomitanti. Tra questi, l'inflazione in costante aumento, l'espansione delle attività di crimine organizzato (spesso indicate con l’acronimo Orc, Organized Retail Crime) e altre variabili che mettono a dura prova le capacità di gestione e protezione delle scorte da parte dei commercianti. Queste difficoltà non si limitano solo alla protezione dei beni, ma si estendono anche alla salvaguardia del personale e dei clienti all'interno dei negozi. Inoltre, la carenza di forza lavoro e l'incremento dei costi operativi complicano ulteriormente il quadro, rendendo essenziale per i retailer trovare soluzioni innovative ed efficaci per contrastare le perdite.

Per tentare di risolvere il problema, Douglas ha deciso di puntare sulle soluzioni Eas (Electronic Article Surveillance) di Sensormatic Solutions. Queste, dopo i positivi risultati riscontrati durante un’iniziativa pilota, sono state installate in 301 negozi in Germania. Il progetto ha previsto l'uso di etichette intelligenti e del sistema Synergy, una tecnologia progettata per ridurre le discrepanze inventariali, contrastare le perdite e migliorare l'efficienza operativa complessiva.

In alcune delle sue sedi, Douglas ha scelto di adottare anche la soluzione Shrink Management as a Service (SMaaS). Si tratta di un servizio pensato da Sensormatic per offrire una gestione avanzata dei dispositivi di sicurezza e un’analisi predittiva delle tendenze di furto. L’obiettivo è consentire di ridurre ulteriormente le differenze inventariali, aumentare le vendite e ottimizzare l’allocazione del personale. Sin dall’inizio della collaborazione, per garantire il miglior utilizzo del sistema, Douglas ha attuato un programma di formazione intensivo e si è avvalsa del supporto offerto da Sensormatic.