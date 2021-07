Dr. Schär punta sulla qualità delle materie prime, a partire dal prodotto “core”: il pane

Cereale del Mastro Panettiere: pane multicereale a fette, senza glutine, ricco di semi, gustoso e aromatico; ancora più morbido e fragrante, mantiene le proprie caratteristiche organolettiche inalterate per l’intera shelf life ed è utile in una dieta varia ed equilibrata. Formulato con benefiche farine naturali (miglio e quinoa), fiocchi di miglio, semi di girasole, lino, papavero, chia, olio di girasole, sale iodato e lievitato naturalmente con pasta madre di riso. Ricco di fibre, fonte di Omega 3, non contiene lattosio, olio di palma e conservanti. Indicato per chi ricerca un pane gustoso e sano, che contribuisca al raggiungimento dell’apporto giornaliero di fibre consigliato.