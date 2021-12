Drive to store Kiko con Waze

Kiko Milano ha realizzato una campagna di drive to store con Waze, la app di navigazione sfruttando la possibilità di evidenziare lungo l'itinerario impostato da ciascuno alcune mete sponsorizzate.

Kiko con Waze per i saldi estivi

L'occasione per attivare il drive to store sono stati i saldi estivi, momento nel quale Kiko Milano aveva bisogno di informare i clienti sulla effettiva riapertura dei negozi, dopo le restrizioni per la pandemia, e allo stesso tempo attrarli con gli sconti estivi e letteralmente condurli in negozio. I negozi Kiko si trovano in molti casi presso le gallerie dei centri commerciali, e qui avviene il 60% delle vendite: location di solito raggiungibili in automobile, da qui la scelta di Waze.

I risultati

La campagna annuale per i saldi estivi con Waze ha raggiunto in un mese, da luglio ad agosto 2021, oltre 1 milione di persone, e le visite in negozio sono cresciute del +307%. I 197 negozi italiani Kiko sono stati segnalati su Waze attraverso i tre diversi formati adv, che sono pin (l'icona dell'insegna visibile lungo il percorso sulla mappa), takeover (il bannerino con la segnalazione della comunicazione, in questo caso i saldi, e l'invito a raggiungere il negozio) e search (la ricerca diretta dei negozi).

Waze misura i risultati servendosi del parametro "navigation lift", che quantifica se gli utenti sono più o meno propensi a dirigersi verso un negozio dopo aver visto l'annuncio pubblicitario. Nel caso di Kiko il valore registrato ha superato il benchmark del 307%. L'Ad recall ha segnato un +119%. I risultati si sono raggiunti anche grazie all'integrazione della campagna con Waze entro la strategia di comunicazione di Kiko, che si è sviluppata anche online, sui social media e alla radio.

"Grazie alla campagna di Kiko Milano - commenta Dario Mancini, regional manager Italy & Emea emerging markets di Waze - Waze ha confermato di essere uno strumento efficace per strategie integrate e omnicanali. I risultati dell’iniziativa sono stati eccezionali e confermano l’importanza di mantenere un approccio integrato nella fase di realizzazione delle strategie di marketing perché solo un perfetto mix di online e offline è in grado di portare un elevato e soprattutto concreto Roi”.