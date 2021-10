Bennet incrementa le visite grazie a Waze

In seguito all’allentamento delle restrizioni per l’emergenza Covid-19, la scorsa estate, Bennet ha avviato una collaborazione con Waze per informare i propri clienti della riapertura di tutti i reparti in ipermercati e superstore, e dei negozi all’interno dei centri commerciali. La campagna estiva, sviluppata per due settimane, ha fatto registrare 12.700 visite (fonte: AdSquare) verso i 73 punti di vendita promossi attraverso i formati Pin, Arrow, Takeover e Search nella barra di ricerca di Waze.

“Abbiamo pianificato la nostra campagna con Waze perché pensavamo fosse il mezzo perfetto per comunicare la riapertura completa, in ogni reparto e negozio, di tutti i nostri punti vendita nel post lockdown e favorire quindi il pieno ritorno del pubblico -afferma il direttore marketing e comunicazione di Bennet, Simone Pescatore-. I risultati sono stati eccezionali: l’advertising in-auto attraverso Waze si è dimostrato un potente mezzo di visibilità perfettamente complementare ai più tradizionali media on-the-go quali affissioni e radio. Il digital out of home che Waze rappresenta, testimonia come la pubblicità digitale stia completamente rivoluzionando il settore del marketing e della comunicazione. Waze ci ha aiutati a generare traffico verso i nostri ipermercati, superstore e centri commerciali. Riteniamo che questa collaborazione possa diventare un nuovo tassello all’interno della strategia di comunicazione omnichannel di Bennet”.

Rispetto a giugno 2020, Bennet ha registrato una crescita delle attività online e offline con un aumento del 9% dei clienti totali e un incremento della frequenza del 14%. Inoltre, rispetto a giugno 2020, Bennet ha accresciuto la propria quota di mercato nelle aree in cui opera di 0.7 punti percentuali e ha registrato l’8% in più in termini di fatturato a rete corrente. "Inserire il destination marketing di Waze all’interno delle strategie di marketing integrate offre la possibilità ai brand di ottenere risultati concreti in termini di visibilità e performance -spiega Dario Mancini, regional manager Italy & Emea emerging markets di Waze-. L’approccio vincente utilizzato da Bennet è totalmente replicabile anche in diversi settori e periodi di picco come il Black Friday e il Natale che stanno arrivando”.