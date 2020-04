Due aperture Despar per Aspiag Service

Un punto di vendita Eurospar a Bologna, in via di Vittorio 4, un secondo a insegna Despar a Limena (Pd), in via del Santo 204. Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, ha realizzato due strutture sviluppate su una superficie di circa 2.300 mq, di cui 1.736 dedicati al food.

“Le nuove aperture -dichiara Francesco Montalvo, Ad di Aspiag Service- vogliono essere un forte segnale di fiducia in un futuro certamente complesso che ci vedrà però determinati a sviluppare l’attività. Gli ultimi due mesi sono stati estremamente impegnativi ma hanno mostrato il ruolo determinante della gdo e di Despar nell’ambito del sistema”.