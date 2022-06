Due mdd di Crai Secom vincono il Plma 2022

In occasione del Plma’s 2022 International Salute to Excellence Awards, che si è tenuto ad Amsterdam, Crai Secom vince con due referenze mdd

Il cioccolato di Modica Igp Arancia Piaceri Italiani e la birra artigianale Ipa. entrambi prodotti a marchio del distributore di Crai Secom, vincono nelle rispettive categorie il PLMA’s 2022 International Salute to Excellence Awards, assegnato nel corso della fiera che si è svolta ad Amsterdam. "Questi riconoscimenti evidenziano come la cura per la qualità e la ricerca dell’eccellenza siano requisiti fondamentali per i prodotti a marchio Crai -commenta Pietro Poltronieri, direttore mdd di Crai Secom-. Le motivazioni dei premi ricevuti sottolineano la validità del percorso strategico intrapreso negli ultimi anni che prevede una crescente attenzione anche per il packaging. Siamo infine molto soddisfatti per la presenza della nostra marca Piaceri all’interno dell’area Supermercato delle Idee, in rappresentanza dell’autenticità della cultura gastronomica italiana sempre e ovunque apprezzata".

I prodotti selezionati

Sono stati valutati, da una giuria internazionale, oltre 450 prodotti presentati sul mercato lo scorso anno, rappresentativi di 69 categorie, mentre erano 51 i retailer presenti, provenienti da 20 paesi.

I prodotti sono stati giudicati in base a