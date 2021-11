Al Gruppo Crai il Premio eccellenza di Manageritalia

Il Premio Eccellenza, ideato da Manageritalia e promosso insieme a Confcommercio-Imprese per l’Italia e Centro di formazione management del terziario, ha l’obiettivo di individuare i manager e le aziende capaci di distinguersi in campo professionale e sociale.

Il riconoscimento, quest'anno alla sua decima edizione, va al Gruppo Crai. “Questo prestigioso riconoscimento va a tutte le persone della nostra organizzazione che operano nei punti di vendita, nei centri distributivi e presso la sede nazionale -commenta l'Ad di Crai Secom Marco Bordoli-. Va al prezioso contributo che hanno dato ogni giorno, e che continuano a dare, con professionalità, passione ed attaccamento verso il Gruppo che rappresentano".

Nella motivazione ufficiale si sottolinea così la scelta del Gruppo Crai: “per aver saputo valorizzare la propria capillarità territoriale, la propria storia di servizio ai clienti e la propria identità di azienda italiana. Sensibile anche alle esigenze sociali, nel periodo più buio della pandemia che ha colpito il nostro paese, con una presenza di dedizione continua che non è mai mancata, garantendo quindi un primario servizio a tutte le popolazioni anche nelle

comunità più remote d’Italia’’.

Il calendario dei campioni

In collaborazione con la Fondazione Pupi onlus, il Gruppo Crai ha realizzato l'iniziativa Il Calendario dei Campioni 2022, disponibile dal 29 novembre nei punti di vendita della rete. L'attività è finalizzata a raccogliere fondi per i progetti della onlus creata da Paula e Javier Zanetti. Su questa operazione Bordoli aggiunge: "Il Gruppo Crai è nel cuore dell’Italia, dove da Nord a Sud si trovano in tanti piccoli, medi e grandi centri urbani i nostri punti di vendita. Cuore che quest’anno ha palpitato per i numerosi successi sportivi conquistati in campo internazionale da tanti campioni anche in discipline spesso inaspettate. È questo che abbiamo voluto immortalare nel Calendario”.