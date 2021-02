Due short collection per le insegne del gruppo D.IT

Le catene Sigma, Coal e Sisa del gruppo D.IT-Distribuzione Italiana lanciano due short collection in partnership con Zucchi e CUOREmi. Le raccolte punti sono in programma dal 22 febbraio al 30 maggio 2021 e, per le insegne Sigma e Coal, saranno accompagnate da un concorso a premi.

Raccogliendo un bollino ogni 10 euro di spesa e aggiungendo il relativo contributo economico, i clienti degli oltre 800 negozi Sigma e Coal coinvolti potranno ricevere completi matrimoniali e singoli, lenzuola, sottolenzuola, federe e copripiumino Zucchi. Allo stesso modo saranno coinvolti i 170 punti di vendita di Cedi Dscs, dislocati in Puglia, Basilicata e Campania, e Sisa Sicilia nei quali sarà possibile aggiudicarsi le spugne della nuova linea Soffice Eleganza di CUOREmi, realizzate con filato top quality 100% cotone, lavorazione a disegno jacquard e logo ricamato. Per promuovere questa attività, il gruppo ha avviato una campagna adv on e offline che coinvolge siti web, blog, social network e riviste casa consumer.

Il concorso a premi

L'iniziativa comprende anche un concorso a premi instant win che consente, a fronte di una spesa di qualunque valore nei negozi coinvolti, di partecipare a un game su questo sito. I consumatori con i riflessi più pronti saranno premiati. Al termine del concorso, i 231 partecipanti che avranno ottenuto i punteggi più alti avranno un premio. Nello specifico il primo classificato vincerà una gift card Coin Casa del valore di 500 euro; mentre sarà offerto un plaid Zucchi dal 2° al 31°.