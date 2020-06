E-commerce e brick&mortar dopo il Covid-19 nel webinar di ATC – All Things Communicate

L’ansia diffusa e il panic buying dei primi giorni. Gli acquisti più pianificati della fase successiva. E il “new normal” all’orizzonte. Quali sono stati i comportamenti dei consumatori durante il lockdown? Quali tendenze preesistenti si sono evolute durante la pandemia? In che modo gli operatori del retail possono prepararsi al futuro?

A queste domande ha provato a dare risposta “Marketplace digitali, prossimità, transazioni ibride”, il webinar tenuto da ATC - All Things Communicate all’interno della serie “Trend Café”, dedicata all’approfondimento degli scenari e delle tendenze nel campo del retail, del marketing e della comunicazione.

L’analisi di ATC, introdotta dal Communication Director Karim Ayed e curata dalla Design & Content Strategist Silvia Podestà, ha proposto innanzitutto una visione ad ampio raggio del contesto economico: un quadro di incertezza su cui la pandemia ha avuto un impatto estremamente significativo, riflessosi nei comportamenti dei consumatori. Da qui l’exploit a tre cifre dell’e-commerce da un lato, ma anche la rinnovata rilevanza dello shopping di prossimità dall’altro.

Questo scenario mette i retailer di fronte a nuove sfide e opportunità: ad esempio, per gli operatori di e-commerce, la gestione della logistica e dell’approvvigionamento; e per i punti vendita brick&mortar, la digitalizzazione e la “virtualizzazione”. Verosimilmente, saranno proprio le tendenze all’ibridazione che si stavano manifestando anche prima della pandemia a dettare la via del new normal.

Ricco di dati e di case studies, il webinar propone agli spettatori anche un toolkit creativo di idee per orientarsi nel post-Covid 19: una raccolta di spunti e indicazioni per farsi trovare pronti ad affrontare la nuova fase.

“Marketplace digitali, prossimità, transazioni ibride” è a disposizione, insieme agli altri Trend Café, sul sito di ATC. Agenzia indipendente fondata nel 1992 da Renzo Riccò e diretta dal General Manager Donatello Occhibianco, ATC crea strategie e campagne di comunicazione on e offline, progettando customer journey e UX specifici per il B2B, il B2C e il B2B2C per clienti italiani e internazionali.

