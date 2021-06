È il momento di dare il benvenuto alla tecnologia linerless su grande scala?

Nel commercio al dettaglio, qualsiasi soluzione che migliori l'efficienza e aiuti a ridurre gli scarti presenta una grande opportunità per portare la propria attività in una direzione più sostenibile e dimostrare l'impegno ad affrontare questo genere di sfide.

Per applicazioni in store come l'etichettatura su grande scala o per esempio sulla comunicazione degli sconti, le etichette linerless per stampa termica diretta offrono numerosi vantaggi ai rivenditori e sono già una realtà diffusa in molte parti d'Europa.

L'eliminazione del supporto riduce immediatamente del 40% la quantità totale di materiale necessario per produrre le etichette, senza considerare i risparmi in termini di consumo di energia, acqua e CO2 relativi al ciclo di produzione e trasporto del materiale stesso.

Per aumentare ulteriormente i vantaggi in termini di sostenibilità derivanti dalla scelta di etichette linerless, la certificazione internazionale FSC®, garantisce che la materia prima utilizzata venga prelevata da foreste gestite responsabilmente. Si tratta di foreste gestite in modo tale da proteggere la fauna selvatica, contribuire a mitigare il cambiamento climatico, migliorare la qualità dell'acqua e del sottosuolo.

L'efficienza è fondamentale

Oltre all'opportunità di migliorare le credenziali di sostenibilità, la scelta delle etichette linerless consente anche di ottenere vantaggi tangibili in termini di efficienza. Ad esempio, grazie all’eliminazione del supporto, le bobine a parità di diametro, presenteranno un maggior numero di etichette.

In questo modo si riduce la necessità dei cambi di bobina nella stampante, un'attività che può richiedere molto tempo al personale nei negozi più affollati.

Le loro proprietà di qualità di stampa e conseguente efficacia nelle operazioni di scansione e tracciabilità sono identiche a quelle delle etichette tradizionali.

Un’unica misura

Invece di dover acquistare e conservare scorte di etichette di diverse dimensioni per le varie applicazioni all'interno di un punto vendita, con le soluzioni linerless di UPM Raflatac le dimensioni dell'etichetta possono variare in lunghezza in funzione delle necessità di stampa.

Le etichette possono essere tagliate nella stampante alla lunghezza richiesta per l'applicazione in questione. Ciò non solo offre la flessibilità di incorporare ulteriori informazioni sul prodotto, ma riduce anche gli scarti utilizzando esattamente la giusta lunghezza dell'etichetta funzionale all’applicazione. L'etichettatura linerless elimina inoltre i tempi e i costi associati al trattamento e allo smaltimento degli scarti dei supporti. Dato che un negozio di alimentari in piena attività può consumare centinaia di metri di etichette al giorno, il risparmio può davvero essere considerevole.

Etichettatura più pulita, leggera e adatta allo scopo

UPM Raflatac ha sviluppato soluzioni linerless OptiCut™ per la stampa termica diretta in stretta collaborazione con i principali produttori di bilance.

Le costruzioni OptiCut™ forniscono un taglio pulito con un'eccellente adesione su di un’ampia varietà di substrati, tra cui carta e plastica. Sono progettate per ridurre al minimo l'accumulo di adesivo e di polvere all'interno delle stampanti, ottimizzando così i tempi di attività delle apparecchiature e prolungando gli intervalli di manutenzione.

In aggiunta, le nostre soluzioni OptiCut™ sono prodotte utilizzando materie prime prodotte da fonti certificate FSC e sono totalmente prive di BPA.

UPM Raflatac opera in conformità al regolamento UE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i materiali a contatto con gli alimenti e tutte le fabbriche di produzione in Europa dispongono di un sistema di gestione conforme allo standard ISO 22000 per la sicurezza alimentare.

La vostra prossima etichetta sarà linerless?

I rivenditori che cercano di rispondere alle pressioni normative, desiderando di compiere scelte di etichettatura più sostenibili nel rispetto dei consumatori e dell'ambiente, risparmiando tempo e denaro grazie ad una migliore efficienza, possono trovare la soluzione ideale nella nostra gamma linerless.