È mobile il Dolceclima di Olimpia Splendid

La proposta per la climatizzazione portatile presentata nel 2021 da Olimpia Splendid si chiama Dolceclima. “Un climatizzatore che ti segue ovunque: lo porti in camera quando dormi, in soggiorno mentre ascolti la musica o nella casa delle tue vacanze”. Un'offerta suddivisa in tre diverse famiglie di prodotto -Dolceclima Air Pro, Dolceclima Silent e Dolceclima Compact- per soluzioni compatte di buon design e comfort, che prevedono una classe energetica dalla A+ alla A++ (nella Air Pro), forme compatte e linee morbide o contemporanee (che assicurano disegnate in Italia) e un sistema di wi-fi integrato (eccezion fatta per la Compact) che consente di gestire il climatizzatore dallo smartphone con l'aiuto dell'app OS Comfort.

Made in Italy

Attiva a partire dal 1956 nel suo quartier generale bresciano – dove ha sede il team di Ricerca&Sviluppo che è il cuore di innovazioni e design - Olimpia Splendid è un’azienda italiana che progetta, produce e commercializza prodotti per climatizzazione, riscaldamento, trattamento dell’aria, nonché sistemi integrati, grazie al suo consolidato team di ingegneri e progettisti, insieme a software di modellizzazione di ultima generazione e laboratori di prova interni, dotati di stampanti 3D, camere calorimetriche, camere anecoiche e camere per test di lunga durata. Un prodotto realizzato nel segno del Made in Italy, pensato e realizzato in Italia, che sembra avere un buonissimo riscontro sul mercato estero. Tant'è che Olimpia Splendid conferma la propria vocazione internazionale con un export che rappresenta il 50% del fatturato complessivo del gruppo, consolidato grazie alle 6 filiali commerciali estere, oltre che dal capillare network di distributori che copre oltre 50 Paesi nel mondo.

Una gamma rinnovata

È così che la gamma Dolceclima esce rinnovata, con un upgrade tecnologico all'insegna di una migliore efficienza energetica e connettività, ponendosi come risposta più diversificata e completa alle esigenze di chi è alla ricerca di una soluzione di classe superiore, proponendo modelli con un’efficienza che raggiunge la A+ in ciascuna delle tre famiglie e un prodotto esclusivo in A++ che garantisce consumi ridotti fino al 29% (rispetto ad un altro modello Dolceclima in classe A di pari potenza refrigerante). La nuova gamma si distingue altresì sul fronte della connettività, con ben 7 modelli dotati di wi-fi integrato e quindi facilmente controllabili attraverso il proprio smartphone e l’app OS Comfort (compatibile con sistemi operativi iOS e Android).

Come tutte le soluzioni per la climatizzazione Olimpia Splendid, anche i nuovi Dolceclima – Compact A+, Silent 10 Wifi, Silent 12 A+ Wifi, 12 HP Wifi e Air Pro A++ Wifi – beneficiano inoltre dell’estensione gratuita che porta a 3 anni la garanzia sul prodotto. L’attivazione avviene semplicemente attraverso la registrazione al sito internet dell'azienda e offre tutti i vantaggi di un servizio gestito direttamente dalla casa madre, attraverso la rete di centri assistenza qualificati presenti sull’intero territorio nazionale.