Eat Pink, il valore della filiera si riflette nel piatto

Conosciuta e apprezzata nel banco frigo della gdo, riconoscibile per il packaging colorato, la carne Eat Pink è solo rosa e 100% italiana. A garanzia del prodotto c’è la filiera controllata del Gruppo Opas, cui Eat Pink appartiene, che garantisce della carne (nata, allevata e macellata in Italia) la tracciabilità dal campo sino al piatto del consumatore. La filiera comprende tanti anelli collegati uno all’altro in modo consecutivo; ciascuno di essi è sottoposto a rigidi controlli, che partono proprio dagli allevamenti dei 65 soci di Opas.

L’essere “100% un prodotto italiano” non è solo un claim: dietro all’affermazione, infatti, ci sono asset concreti: la carne di maiale prodotta nel nostro Paese vanta un’importante fonte di nutrienti chiave per l’organismo, inoltre ha maggiori grassi monoinsaturi e polinsaturi e meno colesterolo e sale rispetto a un tempo. Si tratta dunque di un prodotto dall’alto valore aggiunto, con caratteristiche che stimolano il consumatore e rendono la carne suina virtuosa anche per la dieta sana, equilibrata e completa.

Cotto o per il barbecue?

Sono due le linee Eat Pink disponibili: i “Già cotti” (filetto di lonza al bacon, filetto di lonza alle erbe, costine sale e pepe e paprica e rosmarino, pulled pork sfilacciato e da sfilacciare) e “Il Barbecue Quello Tenero” (il bacon gusto Bbq, le costine alla paprica, neutre e al rosmarino, la tagliata di lonza al rosmarino e alla paprica e quella di coppa al rosmarino e alla paprica). Entrambe le linee presentano prodotti pratici e gustosi, o riattivabili in poco tempo al microonde oppure pronti per essere grigliati.

Valenza ambientale e sociale

Forte attenzione viene prestata nei confronti della sostenibilità ambientale e sociale: il packaging delle due linee è totalmente riciclabile; per quanto riguarda il secondo ambito, dal 2022, Eat Pink ha deciso di combattere lo spreco alimentare in modo virtuoso donando le nostre eccedenze alle comunità locali in difficoltà in modo tracciato e certificato grazie alla blockchain.

